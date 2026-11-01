Diyarbakır'da alevler 3. kattaki evi kullanılamaz bıraktı

olay yeri ve müdahale:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredekiler durumu bildirdi; ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra hızlı müdahale ile yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olay sırasında bina sakinleri ve çevredeki kişiler tahliye edilerek güvenli bir alana alındı.

hasar ve can kaybı bilgileri:

Söz konusu dairede çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Ancak evde meydana gelen yangın, içeride büyük çapta maddi hasara yol açtı ve söz konusu dairenin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak teknik inceleme yapılarak yangının kaynağı ve olası sorumlulukların tespit edilmesi hedefleniyor.

İlgili birimler olayla ilgili bilgi toplamaya ve rapor hazırlamaya devam ediyor; vatandaşlara benzer durumlarda yetkililere haber verilmesi ve güvenlik önlemlerine uyulması hatırlatıldı.

Diyarbakır’da korkutan yangın: Ev kullanılamaz hale geldi