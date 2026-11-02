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Diyarbakır'da Fırat Bulvarı'nda tehlikeli drift anları cepte kaydedildi

Diyarbakır Kayapınar'da Fırat Bulvarı'nda bir sürücünün drift yaparak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; diğer sürücüler korna çaldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da Fırat Bulvarı'nda tehlikeli drift anları cepte kaydedildi

Diyarbakır'da Fırat Bulvarı'nda drift anları

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, Fırat Bulvarı'nda dün gece saatlerinde bir sürücünün drift yaparak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, trafikte tehlike yaratması nedeniyle diğer sürücülerin dikkatini çekti.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre sürücü, Fırat Bulvarı üzerinde drift yaparak caddede ilerledi. Görüntülerde sürücünün kontrollü olmayan manevralarla ilerlediği, bunun çevredeki araçlar için risk oluşturduğu görüldü.

görüntülerin içeriği:

Kaydedilen videoda sürücünün hareketleri net olarak izleniyor; diğer sürücülerin onu uyarmak için korna çaldığı ve trafiğin bir süre aksadığı yer alıyor. Görüntüler cep telefonu kamerasıyla alındı ve olayın trafikte tehlike oluşturduğu açıkça görülüyor.

DİYARBAKIR&#039;IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR SÜRÜCÜNÜN DRİFT ATARAK İLERLEDİĞİ ANLAR CEP TELEFONU...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR SÜRÜCÜNÜN DRİFT ATARAK İLERLEDİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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