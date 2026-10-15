Diyarbakır'da gök gürültüsü eşliğinde şimşeklerin aydınlık anları

Diyarbakır'da geceyi aydınlatan şimşekler

Diyarbakır'da dün akşam üst üste çakan şimşekler kısa aralıklarla kenti aydınlattı. Parlak ışıkların ardından gelen gök gürültüsüyle birlikte yağış başladı.

kayda yansıyan görüntüler:

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta, gökyüzünde art arda çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği ve bulutların parlak ışıklarla aydınlandığı anlar yer alıyor.

gökyüzü olayı sonrası gelişmeler:

Şimşeklerin ardından duyulan gök gürültüsü kısa süre içinde yağışı beraberinde getirdi. Kaydedilen görüntüler, bölgede yaşanan kısa ama etkileyici bir doğa olayı olarak paylaşıldı.

DİYARBAKIR'DA GECEYİ AYDINLATAN ŞİMŞEKLER CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ