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Diyarbakır'da jandarmadan kaçakçılığa karşı çok yönlü operasyon

Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 20 bin 502 paket kaçak sigara ile çeşitli tütün ve elektronik ürün ele geçirildi; 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da jandarmadan kaçakçılığa karşı çok yönlü operasyon

Diyarbakır'da jandarmadan kaçakçılığa karşı çok yönlü operasyon

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma sorumluluk sahasında yapılan uygulamalarda toplam 31 olay tespit edilirken, 32 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda 20 bin 502 paket kaçak sigara, 120 adet muhtelif eşya, 40 paket ısıtılmış tütün mamulü, 20 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik eşya ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

soruşturma ve operasyon kapsamı:

Operasyonlar il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili yürütülen soruşturmada, yakalanan şahıslar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

DİYARBAKIR&#039;DA 20 BİN 502 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'DA 20 BİN 502 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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