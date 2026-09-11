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Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda geniş kapsamlı operasyon: 145 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin JASAT koordinasyonunda düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda geniş kapsamlı operasyon: 145 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öncülüğünde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. İcra edilen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 145 kişi yakalandı.

yakalananlarda suç türleri ve ceza dağılımı:

Operasyonlarda; aralarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu tespit edildi. Yakalananların ceza sürelerine göre dağılımı ise şöyle: 10-20 yıl arası 10, 5-10 yıl arası 23, 2-5 yıl arası 71 ve 2 yıl altı 41 kişi.

operasyonun kapsamı ve takip süreci:

JASAT tarafından İlçe Jandarma Komutanlıkları ile koordineli yürütülen operasyonların hedefi, adli makamlarda arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesiydi. Yakalanan 145 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Sayısal dağılıma bakıldığında, yakalananların yaklaşık %49'u 2-5 yıl aralığında ceza aldı; %28'i 2 yıl altı, %16'sı 5-10 yıl ve yaklaşık %7'si 10-20 yıl aralığında hüküm giymiş durumda. Bu oranlar, operasyonun ağırlıklı olarak orta dereceli hapis cezalarına konu olan şüphelileri kapsadığını gösteriyor.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 145 KİŞİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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