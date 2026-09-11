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Diyarbakır'da kaçakçılığa karşı geniş kapsamlı jandarma operasyonu

Diyarbakır'da jandarma, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ele geçirerek 69 şüpheli hakkında işlem yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da kaçakçılığa karşı geniş kapsamlı jandarma operasyonu

Diyarbakır'da jandarma operasyonları tamamlandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen çalışmalarda, ülkeye kaçak yollarla sokulan malların ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar, il merkezi ve ilçelerde, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında icra edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda toplam 69 olay ve bu olaylarla ilişkili 69 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı.

operasyonun ayrıntıları:

Jandarma sorumluluk sahasında yürütülen operasyonlar, kaçakçılık zincirinin tespitine yönelik olarak ticaret ve nakliye faaliyetlerini hedef aldı. Yetkililer, operasyonların sahadaki denetimlerin artırılmasına ve kaçakçılıkla mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Resmi açıklamada, operasyonların planlı ve eş zamanlı olarak il merkezi ile ilçelerde uygulandığı, şüpheliler hakkında adli ve idari süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

ele geçirilen malzemeler ve sayılar:

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler şu şekilde kaydedildi: 10.604 paket kaçak sigara, 3.552 adet puro, 1.435 paket ısıtılmış tütün mamulü, 49 adet elektronik sigara, 49 adet termos, 23 adet elektronik eşya ve 19 adet cep telefonu.

Bu tür operasyonlar, kaçak ticaretin yol açtığı vergi kayıpları, halk sağlığı riskleri ve haksız rekabetin önlenmesi açısından önem taşıyor. Ele geçirilen malların adli süreç ve muhafaza işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve suç şebekelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME ELE...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLİRKEN 69 ŞÜPHELİ HAKKINDA İSE İŞLEM YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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