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Diyarbakır'da sağanak günlük yaşamı aksattı: bina altları sığınak oldu

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da başlayan sağanak, bodrum katlarını su basmasına ve vatandaşların kapalı alanlara yönelmesine neden oldu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Diyarbakır'da sağanak günlük yaşamı aksattı: bina altları sığınak oldu

Diyarbakır'da sağanak günlük yaşamı aksattı:

Diyarbakırda dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarısıyla başlayan yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı ve günlük akışı bozdu.

etkiler ve gözlemler:

Dün akşam saatlerinde artan yağış nedeniyle bazı bodrum katları su aldı ve kent genelinde yerel taşkınlar görüldü. Vatandaşlar yağışın şiddetlendiği anlarda korunmak için bina altlarına, kapalı alanlara ve sığınak sayılabilecek bölgelere yöneldi. Sokaklarda kısa süreli su birikintileri oluştu ve dışarıdaki aktiviteler aksadı.

meteoroloji uyarısı ve beklenti:

Meteorolojinin daha önce yaptığı uyarı teyit edilirken, ilgililer yağışların gün boyu devam edeceğini kaydetti. Vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbirli olması ve gerekli durumlarda kapalı alanlarda kalmaya öncelik vermesi dikkat çekti.

Diyarbakır’da sağanak etkisini sürdürüyor

Diyarbakır’da sağanak etkisini sürdürüyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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