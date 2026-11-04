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Diyarbakır'da tüp yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçta 12 kişi olduğu belirlendi, iki kardeş hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışmasında 12 kişi taşıyan araçta iki kız kardeş yaşamını yitirdi; yaralıların tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da tüp yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçta 12 kişi olduğu belirlendi, iki kardeş hayatını kaybetti

Diyarbakır'da gece yarısı trafik kazası: iki çocuk yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda önceki gece meydana gelen kazada tüp yüklü bir kamyon ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın detayları:

Kazada; tüp yüklü kamyonun sürücüsü Y.K. (38) ile hafif ticari aracın sürücüsü M.S.K. (34) araçtaydı. Kazaya karışan hafif ticari aracın üzerinde bebek ve çocukların da bulunduğu toplam 12 kişinin olduğu belirlendi. Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E. (42) hastanede tedavi altına alındı; tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yürütülen ilk incelemeler ve devam eden soruşturma sonuçlarıyla ilgili yetkililer açıklama yapacak.

KAZA (ARŞİV)

KAZA (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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