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Diyarbakır'daki kazada hafif ticari araca 12 kişi bindirildi, iki çocuk yaşamını yitirdi

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bebek ve çocukların olduğu 12 kişi vardı; iki kardeş hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'daki kazada hafif ticari araca 12 kişi bindirildi, iki çocuk yaşamını yitirdi

kaza ve olay yeri:

Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkiinde önceki gece, Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışmanın ardından olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre hafif ticari araçta bebek ve çocukların da bulunduğu toplam 12 kişi olduğu ortaya çıktı.

ölüm ve cenaze işlemleri:

Kazada kız kardeşler Azra Kaynak (10) ile Bahar Kaynak (7) olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Sürücüler ile birlikte yaralananlar arasında 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E. (42) bulunuyor; tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

Diyarbakır&#039;da 2 kişinin öldüğü kaza resmen geliyorum demiş: Hafif ticari araca 12 kişi...

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü kaza resmen geliyorum demiş: Hafif ticari araca 12 kişi binmiş

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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