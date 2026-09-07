Diyarbakır'dan Konya'ya Celal Büyük il müftüsü olarak atandı

celal Büyük Konya il müftülüğünde göreve başladı

Celal Büyük, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan atama kararıyla Konya İl Müftülüğü görevine getirildi. Diyarbakır'daki görev süresi boyunca sahada yürüttüğü projeler ve yönetim pratikleriyle öne çıkan Büyük, Konya'da da topluma dönük din hizmetlerini derinleştirme hedefiyle yeni bir döneme giriyor.

hafızlık ve icazet programlarına odaklandı:

Diyarbakır döneminde Celal Büyük, ilçe müftüleri ve din görevlileriyle sıkça istişare ederek Kur'an kursları ve hafızlık eğitimlerinin niteliğini artırmaya yönelik programlara ağırlık verdi. Bu kapsamda, hafızlığını tamamlayan öğrenciler için düzenlenen kitlesel icazet ve mezuniyet merasimleriyle aileler, hocalar ve öğrenciler bir araya getirildi; uygulanan modeller hem eğitim hem de toplumsal katılım yönünden ön plana çıktı.

uluslararası etkinlikler ve hac-umre hazırlıkları:

Büyük'ün döneminde Diyarbakır, 11. Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'na ev sahipliği yaparak kentin tarihî Kur’an ve ilim geleneğinin tanıtımına katkı sağladı. Ayrıca hac ve umre hizmetlerinde, adayların ibadetlerini usulüne uygun yerine getirebilmeleri için geniş çaplı eğitim, rehberlik ve seminer programları uygulandı. Mekke ve Medine süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler, idari sürece ilişkin açıklamalar ve pratik uyarılar katılımcılara ayrıntılı şekilde aktarıldı.

gençlik ve toplumla bağ kurma çalışmaları:

Gençlerin cami ve Kur'an kurslarıyla bağlarını güçlendirmek amacıyla eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde çok sayıda proje hayata geçirildi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile ortak yürütülen faaliyetler, gençlere hem eğitsel hem de sosyal destek sağlayacak biçimde planlandı. Ramazan, Mevlid-i Nebi Haftası gibi dini gün ve gecelerde cami merkezli irşat etkinliklerine ağırlık verildi.

Diyarbakır'da edindiği saha deneyimi ve yönetim tecrübesini Anadolu'nun önemli ilim merkezlerinden biri olan Konya'ya taşıyacak olan Celal Büyük, yeni görev yerinde de toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik dinamik projeler üretmesi beklenen isimlerden biri olarak gösteriliyor. Büyük'ün atanmasıyla birlikte Diyarbakır İl Müftülüğünde de yeni bir dönem başlayacak.

DİYARBAKIR İL MÜFTÜSÜ CELAL BÜYÜK, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN SON ATAMA KARARIYLA KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ GÖREVİNE GETİRİLDİ.