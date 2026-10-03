Doğal alıç tezgâhlarda: kışın şifası yerel pazarlarda yeniden hayat buldu

alış sezonu ve tezgâh hareketliliği:

Sivas’ta sonbaharın gelmesiyle dağlarda doğal olarak yetişen alıç meyvesi, ilçe ve köylerde özenle toplanıp tezgâhlarda yerini almaya başladı. Ekim ayı ile birlikte satışa sunulan meyvenin pazardaki görünürlüğü artarken, taze alıç bu dönemde alıcı buluyor.

Alıç, bölgedeki doğal yetişiminden dolayı katkısız olarak tüketiliyor; satışlar genellikle sınırlı bir döneme denk geliyor ve talep yıl içinde yoğunlaşıyor.

tüketim önerileri ve sağlık faydaları:

Seyyar satıcıların ve yöre halkının ortak görüşü, alıcın tüketiminin Ekim ayının ilk haftalarına denk gelmesi gerektiği yönünde. Satıcılara göre alıç, yüksek antioksidan içeriğine sahip ve kalp sağlığı, tansiyon, kolesterol ile şeker gibi sorunlara olumlu etkileri bulunan bir meyve olarak değerlendiriliyor.

Yerel tüketiciler arasında hem genç hem yaşlı kesimden talep görülüyor; alıç geleneksel olarak uzun yıllardır bölgede tüketilen bir ürün olduğu için rağbet doğal olarak yüksek.

fiyat, dönem ve erişim:

Pazarda satışı yapılan alıçın kilogram fiyatı şu an için 75 TL olarak uygulanıyor. Satıcılar, alıç sezonunun genellikle 10-15 günlük bir dönem olarak sınırlı olduğunu, bu nedenle meyvenin yıl içinde sadece kısa bir süre tezgâhlarda bulunduğunu belirtiyor.

Seyyar satıcı Sercan Aydın, alıcın doğal ortamda yetiştiğini ve bu yüzden içinde ilaç, gübre gibi hiçbir kimyasal olmadığını vurguluyor. Aydın, alıcın sınırlı bulunurluğu nedeniyle yılın belirli günlerinde hızla tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu yıl da yerel pazarlarda yerini alan alıç, şifa amaçlı kullanımının yanı sıra kışa hazırlık ve geleneksel beslenme alışkanlıkları içinde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

SEYYAR SATICI SERCAN AYDIN