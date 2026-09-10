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Doğallığı ve esprileriyle dikkat çeken çobanın kahvaltı ritüeli

Erzurum'un Tortum ilçesindeki fenomen çoban Şahin Dürlü, öğlen için hazırladığı kahvaltılıkla hem doğallığını paylaştı hem de izleyenleri gülümsetti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Doğallığı ve esprileriyle dikkat çeken çobanın kahvaltı ritüeli

Doğallığı ve esprileriyle dikkat çeken çobanın kahvaltı ritüeli

Erzurum'un Tortum ilçesinde çobanlık ve hayvancılıkla uğraşan Şahin Dürlü, sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş ilgi görüyor. Daha önce dünyaya gelen kuzularını sevmesiyle yürekleri ısıtan Dürlü, doğa ve hayvan sevgisini samimi bir dille aktarıyor.

Hikâyesi ve paylaşımları:

Paylaşılan son videoda Dürlü, öğlen yemeği için hazırladığı kahvaltılıkları kameraya sundu. Doğal hali, içten konuşmaları ve zaman zaman ortaya çıkan esprili anlar izleyenleri gülümsetti; bazı izleyiciler videoyu kahkahayla izlediklerini belirtti.

Kahvaltı tercihleri ve sözleri:

Çoban, doğal yaşamda yemek yemenin kendisine daha iyi geldiğini vurguladı. "Kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz ve yaptığımız yiyecekler bana daha güzel geliyor. Onlar keyifle tüketiyorum" sözleri videodaki ana duyguyu özetledi ve takipçiler tarafından beğeni topladı.

Genel olarak, Tortum'daki günlük yaşamı ve hayvanlarla kurduğu ilişkiyi samimi şekilde gösteren paylaşımlar, doğal hayata ilgi duyan izleyiciler için sıcak ve içten bir pencere sunuyor.

PAYLAŞTIĞI VİDEOLARLA İLGİ GÖREN ERZURUMLU FENOMEN ÇOBAN ŞAHİN DÜRLÜ’NÜN ÖĞLEN YEMEĞİ İÇİN...

PAYLAŞTIĞI VİDEOLARLA İLGİ GÖREN ERZURUMLU FENOMEN ÇOBAN ŞAHİN DÜRLÜ’NÜN ÖĞLEN YEMEĞİ İÇİN HAZIRLADIĞI KAHVALTILIK İZLEYENLERİ ZAMAN ZAMAN KAHKAHAYA BOĞDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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