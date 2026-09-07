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Doğanşehir'de akşam trafiğinde iki kaza: 9 yaralı

Doğanşehir'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı; yaralılar Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Doğanşehir'de akşam trafiğinde iki kaza: 9 yaralı

Doğanşehir'de akşam trafiğinde iki kaza: 9 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 9 kişi yaralandı; yaralılar Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ilk kaza:

İlk kaza saat 17.15 sıralarında D850-10 kara yolunun 44+300 metresinde, Adıyaman istikametinde gerçekleşti. Malatya'dan Adıyaman yönüne seyir halinde olan M.K. (28) idaresindeki 27 AKT 885 plakalı çekici ile bağlı bulunduğu 27 BFU 046 plakalı yarı römork, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü M.K., Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedaviye alındı.

ikinci kaza:

İkinci kaza saat 19.00 sıralarında Çobandere mevkiinde meydana geldi. Adıyaman'dan Malatya istikametine seyir halinde olan A.G. (70) yönetimindeki 44 ADD 036 plakalı otomobil, Dikilitaş köyü yoluna dönmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen E.D. (26) idaresindeki 44 AFC 011 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan S.G. (61), H.D. (40), A.D. (15), Y.E.D. (12), M.A.D. (6) ve İ.D. (9) yaralandı. Yaralıların tamamı ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olaylarla ilgili olarak emniyet ve jandarma ekipleri tarafından trafik kazalarına ilişkin inceleme başlatıldı.

MALATYA İKİ AYRI KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

MALATYA İKİ AYRI KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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