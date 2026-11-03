Doğaseverler Arapapıştı kanyonunda doğal mirası yerinde inceledi

Dernek üyeleri kanyonu yüksekten gözlemledi

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri, Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu olarak bilinen İnceğiz bölgesini gezdi. Katılımcılar, kanyona hakim bir noktadaki seyir tepesine yürüyerek bölgenin doğal dokusunu ve manzarasını yerinde izledi.

Seyir tepeden görülen coğrafya:

Doğa severler, Kemer Barajını besleyen akarsuların aşındırmasıyla oluşan vadileri ve bu akışların Karacasu sınırlarındaki Karabağlar ve Görle kanyonlarından gelen sularla bir araya gelerek oluşturduğu coğrafi dokuyu yüksekten seyrederek gözlemledi. Grup, kanyonun doğal güzelliklerini fotoğrafladı ve alanın görsel zenginliğini değerlendirdi.

Harpasa eteklerinde tarihî inceleme:

Program kapsamında katılımcılar, antik Karya kenti Harpasanın eteklerinde yer alan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağını da ziyaret etti. Doğaseverler tarihi kompleksi yerinde inceleyerek binaların genel durumunu ve çevresel bağlamını gözlemledi.

Etkinlik, bölgenin hem doğal hem de tarihî değerlerinin yerinde görülmesine fırsat tanıdı; katılımcılar alanın korunmasına ilişkin farkındalığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

DOĞASEVERLER ARAPAPIŞTI’YI KEŞFETTİ