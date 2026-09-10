engelli vatandaşın ulaşımı asfaltla kolaylaştı

asfalt çalışması görkem öztürk'ün ulaşımını kolaylaştırdı:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Köçekli köyünde yaşayan yürüme engelli Görkem Öztürk için stabilize olan köy yolu, Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltlandı. Yapılan çalışma, Öztürk'ün akülü tekerlekli sandalyesini daha rahat ve konforlu kullanabilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Mahalle yolunun asfaltlanmasının ardından Öztürk, önceki stabilize zeminde sık sık sorun yaşadığını belirterek bu hizmetin hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Öztürk, 'Vallahi bu yolun yapılması benim için çok iyi oldu. Bu çukurlardan kurtulmak benim için büyük bir avantaj' diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

grup yolları ve mesire alanı bağlantıları da yenilendi:

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, Köçekli grup yolunun yanı sıra ilçenin sık ziyaret edilen mesire alanına erişimi sağlayan Küçüksu köyü yolunda da bitümlü sıcak asfalt karışımı (BSK) uygulaması yaptı. Bu çalışmalarla yöredeki ulaşım kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi.

Köçekli köyü muhtarı Mustafa Gürpınar, hizmet için devlet ve emeği geçenlere teşekkür ederek yolun öğrenci servisleri ile gurbetten gelenlerin ulaşımı açısından önemine vurgu yaptı. Muhtar, kasislerden kaynaklanan araç arızalarının azalacağını söyledi.

Yukarı Şehirören köyü muhtarı Satılmış Göksu, asfaltlanan grup yolunun yedi köy tarafından kullanıldığını, yolların önce çok bozuk olduğunu ve sıcak asfaltla birlikte ulaşımın daha kaliteli hale geldiğini belirtti. Alasökü köyü muhtarı Berent Yaşar Göksu ise ana grup yollarının asfaltlarının atıldığını, bölge halkı adına memnuniyetini dile getirdi.

Küçüksu köyü muhtarı Selçuk Ertürk ise sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını ve bölgedeki Küçüksu mesire alanına ulaşımın iyileştiğini söyledi; alanın Taşköprü'nün rağbet gören mekânlarından biri olduğuna dikkat çekti.

il özel idaresinin kırsal hizmet ağı:

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, İl Özel İdaresi'nin 1.054 köy ve 2.627 bağlı birim olmak üzere toplam 3.681 kırsal yerleşime hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca 9.860 kilometrelik yol ağında kesintisiz ulaşım sağlanması ve mevcut standartların yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yerel yetkililer ve vatandaşlar, yapılan asfalt çalışmaları sayesinde hem engelli bireylerin hayat kalitesinin arttığını hem de bölge yollarının genel kullanımının iyileştiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE YAŞAYAN TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞIMLI YÜRÜME ENGELLİ GÖRKEM ÖZTÜRK’ÜN EVİNE GİDEN STABİLİZE OLAN YOLU, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ASFALTLANDI.