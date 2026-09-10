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Gece baskınıyla Adana tarlasından 1 ton salçalık biber çalındı

Adana Çukurova'da kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde bir biber tarlasına girip yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi toplayarak kaçtı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece baskınıyla Adana tarlasından 1 ton salçalık biber çalındı

Gece baskınıyla Adana tarlasından 1 ton salçalık biber çalındı

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki bir biber tarlasında meydana geldi. Sabah hasat yapmak üzere tarlaya gelen tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi, alanda büyük oranda ürünün eksildiğini fark etti.

Özkan'ın bildirdiğine göre tarladan yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biber alınmıştı. Hırsızların gece saatlerinde tarlaya girerek biberleri toplayıp ayrıldığı öğrenildi.

Olayın ayrıntıları:

Gelen ilk bilgilere göre hırsızlar gece boyunca veya gece yarısına yakın bir sürede tarladan hasat yapmış durumda bulundu. Bölgedeki taşımaya ve kaçış güzergâhına ilişkin detaylar polis ekiplerinin saha çalışmasıyla araştırılıyor.

Tarla sahibinin tepkisi:

Tarla sahibi İbrahim Özkan, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi: "Biz emek ediyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat yapmak için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, çevredeki güvenlik kameralarını ve tanık beyanlarını inceleyerek şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

ADANA&#039;DA BİR BİBER TARLASINA GECE SAATLERİNDE GİREN HIRSIZLAR, YAKLAŞIK 1 TON SALÇALIK KIRMIZI...

ADANA'DA BİR BİBER TARLASINA GECE SAATLERİNDE GİREN HIRSIZLAR, YAKLAŞIK 1 TON SALÇALIK KIRMIZI BİBERİ ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. TARLA SAHİBİ İBRAHİM ÖZKAN, "HIRSIZLAR BİBERİ BİZDEN ÖNCE HASAT ETMEYE BAŞLADI" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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