Kumlu atık suda yeni döneme hazırlanıyor: tesisin yüzde 65'i tamamlandı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen Atık Su Arıtma Tesisi Projesi’nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65 seviyesine ulaştı. Proje, ilçenin long‑term nüfus projeksiyonlarına göre planlanıyor ve çevresel yönetimin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Tesisin kapasitesi ve çalışma sistemi:

Proje kapsamında inşa edilen tesis, 2050 yılı nüfus projeksiyonu esas alınarak yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek kapasitede tasarlandı. Günlük arıtma kapasitesi 3 bin 428,6 metreküp olan tesiste, tek kademeli uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi kullanılacak. Bu sistemle evsel atık sular modern yöntemlerle arıtılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilecek.

Altyapı çalışmaları ve çevresel hedefler:

Proje ile eş zamanlı olarak toplam 15 bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı inşa ediliyor. Kanalizasyon hattının 7 bin 500 metrelik kısmı tamamlanmış durumda; mevcut terfi merkezinin yenilenmesi ve 2 yeni terfi merkezi kurulması planlanıyor. Tesis devreye alındığında, Kumlu’da atık suların kontrolsüz biçimde alıcı ortama bırakılmasının önüne geçilmesi ve arıtılan suların tarımsal sulamaya uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

HATSU yetkilileri, projeyle su kaynaklarının korunmasının, tarımsal üretime katkı sağlanmasının ve halk sağlığının korunmasının amaçlandığını; il genelinde atık su altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KUMLU’DA YAPIMI DEVAM EDEN ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİ’NDEN GÖRÜNTÜLER.