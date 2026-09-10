Dolar 48,4900 +0,01%
Euro 56,5733 +0,13%
Bist 14.530,34 +0,17%
Altın Gram 6.948,72 -0,08%
EUR/USD 1,1643 +0,03%
Brent Petrol 100,84 -0,37%
--°

Kumlu atık suda yeni döneme hazırlanıyor: tesisin yüzde 65'i tamamlandı

Kumlu'da inşa edilen atık su arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 65'e ulaştı; tesis 3 bin 428,6 m³/gün kapasiteyle 2050 projeksiyonuna göre 20 bin kişiye hizmet verecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kumlu atık suda yeni döneme hazırlanıyor: tesisin yüzde 65'i tamamlandı

Kumlu atık suda yeni döneme hazırlanıyor: tesisin yüzde 65'i tamamlandı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen Atık Su Arıtma Tesisi Projesi’nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65 seviyesine ulaştı. Proje, ilçenin long‑term nüfus projeksiyonlarına göre planlanıyor ve çevresel yönetimin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Tesisin kapasitesi ve çalışma sistemi:

Proje kapsamında inşa edilen tesis, 2050 yılı nüfus projeksiyonu esas alınarak yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek kapasitede tasarlandı. Günlük arıtma kapasitesi 3 bin 428,6 metreküp olan tesiste, tek kademeli uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi kullanılacak. Bu sistemle evsel atık sular modern yöntemlerle arıtılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilecek.

Altyapı çalışmaları ve çevresel hedefler:

Proje ile eş zamanlı olarak toplam 15 bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı inşa ediliyor. Kanalizasyon hattının 7 bin 500 metrelik kısmı tamamlanmış durumda; mevcut terfi merkezinin yenilenmesi ve 2 yeni terfi merkezi kurulması planlanıyor. Tesis devreye alındığında, Kumlu’da atık suların kontrolsüz biçimde alıcı ortama bırakılmasının önüne geçilmesi ve arıtılan suların tarımsal sulamaya uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

HATSU yetkilileri, projeyle su kaynaklarının korunmasının, tarımsal üretime katkı sağlanmasının ve halk sağlığının korunmasının amaçlandığını; il genelinde atık su altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KUMLU’DA YAPIMI DEVAM EDEN ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİ’NDEN GÖRÜNTÜLER.

KUMLU’DA YAPIMI DEVAM EDEN ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİ’NDEN GÖRÜNTÜLER.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale boğazında mavi denizanası sürüsü balıkçıları endişelendirdi
images

Başkent su rezervlerinde bölgesel farklılık: Eğrekkaya ve Kesikköprü öne çıktı
images

Emirler göleti'nde temel kazıları ilerliyor, 1590 dekar kapalı şebekeyle sulanac...
images

Kütahya’da Ulu Cami meydanı tarihle günümüzü buluşturacak şekilde düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okula dönüşte ağız kontrolü çocuğun derse odaklanmasını destekler

Ahbaplar operasyonunun beşinci dalgasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzce'de kadınlar belediye projelerini yerinde keşfetti

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı