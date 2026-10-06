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Doğayla, sporla, aileyle: Kayseri yaz kampları yaklaşık 2 bin kişiyi buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin 'Doğa Seni Çağırıyor' 2026 yaz kampı 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2 bin katılımcıyla tamamlandı; doğa, spor ve aile birlikteliği ön planda oldu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Doğayla, sporla, aileyle: Kayseri yaz kampları yaklaşık 2 bin kişiyi buluşturdu

Kayseri yaz sezonunda doğayla bir arada geçirilen hafta sonları:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen 'Doğa Seni Çağırıyor' Aile Doğa Kampları, 2026 yaz sezonunda yoğun bir programla sona erdi. Yaz boyunca düzenlenen 7 farklı organizasyonda yaklaşık 2 bin Kayserili, doğa, spor ve sosyal etkinlikleri aynı atmosferde deneyimledi. Etkinlikler, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı profiliyle, şehir yaşamından uzaklaşarak doğada kaliteli zaman geçirme imkânı sundu.

kampların içeriği ve öne çıkan etkinlikler:

Kamp programları Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirildi. Katılımcılar iki gün boyunca sabah sporları, doğa yürüyüşleri, oyun alanları, çeşitli yarışmalar, takım oyunları, canlı müzik ve sosyal etkinliklerle buluştu. Akşamları kamp ateşi etrafında düzenlenen canlı müzik, karaoke, bilgi yarışmaları, tabu ve sahne oyunları kamp atmosferinin samimi anlarını oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yürüyüşler ve sabah sporları, ailelere doğayla iç içe enerjik günler sundu.

başkanın katılımı ve aile odaklı yaklaşım:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı’nda düzenlenen bir kamp akşamında eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, kamp ateşini yakarak çocuklar ve ailelerle sohbet etti, talepleri dinledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Organizasyonlar, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine, yeni dostlukların kurulmasına ve şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşarak nefes alınmasına olanak tanıdı.

2026 yaz sezonunda düzenlenen doğa kampı organizasyonlarının takvimi şu şekildedir: 18-19 Temmuz: Kayseri Barosu Kampı. 25-26 Temmuz: Aile Kampı. 1-2 Ağustos: Aile Kampı. 8-9 Ağustos: Aile Kampı. 15-16 Ağustos: Aile Kampı. 22-23 Ağustos: Aile Kampı. 2-3 Eylül: Milli Eğitim Kampı. Toplam 7 kamp ile Spor A.Ş., katılımcılara doğanın huzurunu, sporun enerjisini ve eğlencenin coşkusunu bir arada sunmuş oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sporun yalnızca fiziksel aktivite olmadığını vurgulayarak doğayı, sosyal yaşamı, aileyi ve takım ruhunu bir araya getiren bu tür etkinliklerle kent yaşamına katkı sağlamayı sürdürdü. Kamplar, 2026 yaz sezonunu tamamlamış olsa da belediyenin vatandaş odaklı etkinlik anlayışının güçlü bir örneği olarak kayda geçti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN &#039;DOĞA SENİ ÇAĞIRIYOR&#039;...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN 'DOĞA SENİ ÇAĞIRIYOR' AİLE DOĞA KAMPLARI, 2026 YAZ SEZONUNDA 7 FARKLI ORGANİZASYON VE YAKLAŞIK 2 BİN KATILIMCIYLA TAMAMLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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