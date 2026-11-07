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Turistik Doğu Ekspresi kış sezonuna dönüyor: ilk sefer 21 aralıkta

Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda 21 aralıkta Ankara–Kars hattında sefere başlıyor; kompartıman fiyatları aralık 15 bin, sömestr 20 bin TL.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Turistik Doğu Ekspresi kış sezonuna dönüyor: ilk sefer 21 aralıkta

Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış seferleri

Türkiye’nin öne çıkan kış rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda yeniden yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, trenin Ankara–Kars hattında nostaljik ve karla kaplı Doğu Anadolu manzaraları eşliğinde hizmet vereceğini açıkladı.

sefer tarihleri ve güzergah:

Özer’in verdiği bilgiye göre, sezonun ilk seferi 21 aralık tarihinde Ankara’dan Kars’a gerçekleştirilecek. Dönüş seferi ise 23 aralıkta Kars’tan Ankara’ya planlandı. Başkan Özer, Turistik Doğu Ekspresi ile normal Doğu Ekspresi’nin farklı amaç ve güzergahları bulunduğunu, yolcuların bilet alırken bu ayrımı gözetmeleri gerektiğini vurguladı.

bilet satışı ve ücretlendirme:

Bilet satışları iki kanaldan yürütülüyor: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, biletlerin yüzde 60ını TURSAB onaylı seyahat acentelerine ayırırken, kalan yüzde 40lık kısmı doğrudan TCDD’nin satış kanallarından sunuyor. Trenlerde bir kompartımanda iki kişi konaklayabiliyor.

Oda fiyatları sezon ve döneme göre değişiyor. Açıklamada verilen fiyatlandırma şöyledir: düşük sezonda, yani Aralık ayında oda fiyatı 15 bin TL; ocak ayı sonlarında 18 bin TL; sömestr döneminde ise 20 bin TL. Özer, bu fiyatlandırmanın periyoda göre değişkenlik gösterdiğini ve vatandaşların satın alma sırasında dönem farklarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

kars'a kış turizmi daveti:

Halit Özer, Turistik Doğu Ekspresi’nin sadece bir ulaşım aracı olmadığını; nostaljik bir yolculuk, kış manzaraları ve bölgeyi keşfetme fırsatı sunduğunu ifade etti. Özer, yer bulamayanların zaman zaman normal Doğu Ekspresi ile karışıklık yaşadığını hatırlatarak, seyahat planı yaparken uygun tren tipinin seçilmesini önerdi.

Başkan Özer sözlerini, Kars’ın kış güzelliklerine ilişkin çağrısıyla sonlandırdı: "Çıkın çıkın gelin". Yetkililer, yerli ve yabancı turistlerin bu sezon da Turistik Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi göstermesini bekliyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ ROTALARINDAN BİRİ OLAN TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, 2026-2027 KIŞ...

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ ROTALARINDAN BİRİ OLAN TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, 2026-2027 KIŞ SEZONUNDA YENİDEN YOLCULARINI AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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