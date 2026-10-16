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Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti

Bartın'da 28 Eylül'de minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul (23), tedavi gördüğü hastanede doğum gününde öldü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti

Bartın'da kaza ve yaralılar:

Bartın Karabük karayolu Yenihan mevkisi tünel çıkışında 28 Eylül'de meydana gelen kazada, İ.Y. (28) idaresindeki 41 ARC 440 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük yönünden gelen ve Hakkı Özdemir'in kullandığı yolcu minibüsü TIR'a çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 23 yaşındaki Merve Yurdakul ve araçta bulunan diğer 10 yolcu yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Yurdakul durumu ağır olduğu için hastanede tedavi altında tutuldu.

Tedavi süreci ve vefat:

Ağır yaralanan Merve Yurdakul (23), tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 15 Ekim 2003 doğumlu olan Yurdakul, kazadan 17 gün sonra vefat etti ve ölümünün doğum gününe denk geldiği belirtildi.

Cansız beden ve otopsi işlemleri:

Vefat eden Yurdakul'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ve gerekli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Kazada ağır yaralanan genç kız doğum gününde hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan genç kız doğum gününde hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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