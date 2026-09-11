Doktora projesiyle gökkuşağı alabalığı hücre kültürüne üç boyutlu yaklaşım TÜBİTAK'tan destek aldı

Kastamonu Üniversitesi doktora öğrencisinin 3B hücre kültürü projesine destek

Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği doktora programı öğrencisi Hilal Metin ve danışmanı Prof. Dr. Osman Sabri Kesbiç tarafından hazırlanıp sunulan proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Projenin çalıştığı başlık, Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Karaciğer Hücre Hattı SOB-15 İçin 3B Kültür Modellerinin Geliştirilmesi ve 2B Kültür Sistemi ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi olarak bildirildi. Araştırma, gökkuşağı alabalığı karaciğer hücre hattı için üç boyutlu 3B hücre kültürü modelleri geliştirmeyi amaçlıyor ve bu modellerin geleneksel iki boyutlu 2B kültürlerle karşılaştırılmasına odaklanıyor.

Projenin hedefleri:

Çalışmada öncelikle SOB-15 hücre hattı için uygun 3B yapıların oluşturulması, ardından bu yapıların hücresel davranış, morfoloji ve fonksiyonel belirteçler açısından 2B sistemlerle kıyaslanması planlanıyor. Amaç, hücrelere daha doğal bir mikroçevre sunarak laboratuvar koşullarında elde edilen verilerin biyolojik geçerliliğini artırmaktır.

Araştırmanın önemi ve beklentiler:

Proje kapsamında geliştirilecek 3B sistemlerin su ürünleri biyoteknolojisi alanındaki kullanım potansiyeli değerlendirilecek. Elde edilecek verilerin, SOB-15 hücre hattının farklı kültür sistemlerindeki kullanımına ilişkin bilimsel bilgi birikimini güçlendirmesi ve hücresel çalışmalarda daha güvenilir modeller sunması hedefleniyor. TÜBİTAK desteği, çalışmanın laboratuvar altyapısı ve deneysel kapsamının genişletilmesine katkı sağlayacak.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDEN HİLAL METİN’İN HAZIRLADIĞI “RAİNBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKİSS) KARACİĞER HÜCRE HATTI SOB-15 İÇİN 3B KÜLTÜR MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE 2B KÜLTÜR SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ” BAŞLIKLI PROJESİ, TÜBİTAK 1002-A HIZLI DESTEK MODÜLÜ KAPSAMINDA HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.