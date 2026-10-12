Dolar 49,3323 +0,15%
Euro 55,3019 +0,20%
Bist 12.225,76 -0,33%
Altın Gram 6.677,35 -0,15%
EUR/USD 1,1207 +0,01%
Brent Petrol 104,12 -0,57%
--°

Dolar ve euro serbest piyasada temkinli başlangıç yaptı

Dolar 49,3390 liradan, euro 55,3120 liradan haftaya temkinli başladı; Kapalıçarşı verilerine göre alım-satım farkı sınırlı seyretti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Dolar ve euro serbest piyasada temkinli başlangıç yaptı

piyasa görünümü:

Serbest piyasada döviz kurları haftaya yatay başladı. Günün ilk işlemlerinde dolar 49,3390 lira, euro 55,3120 lira seviyesinden işlem görüyor.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı'da doların alış fiyatı 49,3370 lira, satış fiyatı 49,3390 lira olarak kaydedildi. Euro ise alışta 55,3100, satışta 55,3120 liradan işlem görüyor.

kapanış ve eğilim:

Son kapanış verilerine göre dolar 49,34 liradan, euro ise 55,24 liradan satılmıştı. Bugünkü açılışta alış-satış farkının sınırlı olması piyasanın temkinli seyrettiğine işaret ediyor.

Yatırımcılar ve döviz işlemi yapanlar için kur seviyeleri, alım-satım farkları ve uluslararası gelişmeler takip ediliyor; kısa vadede volatilitenin sınırlı kalması beklenebilir.

DOLAR 49,3390 LİRADAN, EURO İSE 55,3120 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

DOLAR 49,3390 LİRADAN, EURO İSE 55,3120 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tohumdan sofraya: Hektaş'ın yerli çeşit hamlesi
images

Kilometre oyunu: Yargıtay alıcı savunmasını yeterli bulmadı
images

Muğla'dan Ege'yi taşıyan su ürünleri: levrek, çipura ve somon öne çıktı
images

Ağustosta ekonomik hareketlenme: toplam ciro yıllık yüzde 31,8 yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Döşemealtı'nda jandarma operasyonunda 750 kilo tütün ve kaçak sigara ele geçirildi

Çanakkale’de sahada büyük baskın: skunk, kenevir ve binlerce lira ele geçirildi

Düzce'de her hafta camilerde sabah namazı buluşmaları düzenlenecek

Sultanhisar'da banyoda ölü bulunan Yusuf Ergen için otopsi ve soruşturma başlatıldı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi