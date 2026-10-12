Dolar ve euro serbest piyasada temkinli başlangıç yaptı

piyasa görünümü:

Serbest piyasada döviz kurları haftaya yatay başladı. Günün ilk işlemlerinde dolar 49,3390 lira, euro 55,3120 lira seviyesinden işlem görüyor.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı'da doların alış fiyatı 49,3370 lira, satış fiyatı 49,3390 lira olarak kaydedildi. Euro ise alışta 55,3100, satışta 55,3120 liradan işlem görüyor.

kapanış ve eğilim:

Son kapanış verilerine göre dolar 49,34 liradan, euro ise 55,24 liradan satılmıştı. Bugünkü açılışta alış-satış farkının sınırlı olması piyasanın temkinli seyrettiğine işaret ediyor.

Yatırımcılar ve döviz işlemi yapanlar için kur seviyeleri, alım-satım farkları ve uluslararası gelişmeler takip ediliyor; kısa vadede volatilitenin sınırlı kalması beklenebilir.

DOLAR 49,3390 LİRADAN, EURO İSE 55,3120 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.