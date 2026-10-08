Dolar 49,3341 +0,28%
Euro 55,2692 +0,33%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.595,59 +0,43%
EUR/USD 1,1220 +0,18%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

Domaniç Çamlıca sarımsağı için coğrafi işaret hedefi

Kütahya'da Domaniç Çamlıca sarımsağının mineral ve kalite analizleri sürüyor; amaç bilimsel verilerle tescil ederek yerel üretimi korumak ve marka oluşturmak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Domaniç Çamlıca sarımsağı için coğrafi işaret hedefi

Domaniç Çamlıca sarımsağının tescil süreci:

Kütahya’nın önemli tarımsal değerlerinden olan Domaniç Çamlıca sarımsağı için coğrafi işaret yolculuğu devam ediyor. Çalışmaların temelinde bitkinin kendine özgü özelliklerinin bilimsel olarak ortaya konulması yer alıyor. Bu kapsamda yürütülen analizler, ürünün benzersiz karakterini belgeleyerek tescil sürecine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Analizlerin odağı:

Projede, mineral içeriği ve kalite özellikleri öncelikli olarak inceleniyor. Yapılan analizler aracılığıyla sarımsağın kimyasal profili ve üretim koşullarına ilişkin veriler toplanıyor; bu veriler, coğrafi işaret başvurusunda bilimsel dayanak oluşturacak nitelikte.

Hedefler ve beklentiler:

Çalışmanın paydaşları arasında yer alan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer katılımcılar, elde edilecek bilimsel verilerle yerel üretimin korunması ve ürünün gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Nihai hedef, Domaniç Çamlıca sarımsağının coğrafi işaretle tescillenerek Kütahya’nın tarımsal marka değerlerinden biri haline gelmesine katkı sağlamaktır.

Süreç ilerledikçe analiz sonuçları ve tescil adımları, üreticilerin ve bölge ekonomisinin lehine olacak şekilde belge ve iletişim çalışmalarıyla desteklenecek. Bu yaklaşım, hem yöreye özgü tarımsal bilginin kayıt altına alınmasını hem de ürünün markalaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

DOMANİÇ ÇAMLICA SARIMSAĞININ COĞRAFİ İŞARET YOLCULUĞU SÜRÜYOR

DOMANİÇ ÇAMLICA SARIMSAĞININ COĞRAFİ İŞARET YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de balıkçı tekneleri sezona güvenle hazırlanıyor
images

Burkay'dan Matlı'ya tebrik: BTSO'da yeni dönemde birlik ve büyüme vurgusu
images

Mahmut Özgener liderliğinde İZTO yeni döneme başladı
images

Adana sanayi odası'nda yeni dönem: Kıvanç ve Uçurum güven tazeledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

Düzce'de balıkçı tekneleri sezona güvenle hazırlanıyor

Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı çevresinde bıçaklı saldırı: şüpheliler aranıyor

Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı