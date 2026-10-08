Domaniç Çamlıca sarımsağı için coğrafi işaret hedefi

Domaniç Çamlıca sarımsağının tescil süreci:

Kütahya’nın önemli tarımsal değerlerinden olan Domaniç Çamlıca sarımsağı için coğrafi işaret yolculuğu devam ediyor. Çalışmaların temelinde bitkinin kendine özgü özelliklerinin bilimsel olarak ortaya konulması yer alıyor. Bu kapsamda yürütülen analizler, ürünün benzersiz karakterini belgeleyerek tescil sürecine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Analizlerin odağı:

Projede, mineral içeriği ve kalite özellikleri öncelikli olarak inceleniyor. Yapılan analizler aracılığıyla sarımsağın kimyasal profili ve üretim koşullarına ilişkin veriler toplanıyor; bu veriler, coğrafi işaret başvurusunda bilimsel dayanak oluşturacak nitelikte.

Hedefler ve beklentiler:

Çalışmanın paydaşları arasında yer alan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer katılımcılar, elde edilecek bilimsel verilerle yerel üretimin korunması ve ürünün gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Nihai hedef, Domaniç Çamlıca sarımsağının coğrafi işaretle tescillenerek Kütahya’nın tarımsal marka değerlerinden biri haline gelmesine katkı sağlamaktır.

Süreç ilerledikçe analiz sonuçları ve tescil adımları, üreticilerin ve bölge ekonomisinin lehine olacak şekilde belge ve iletişim çalışmalarıyla desteklenecek. Bu yaklaşım, hem yöreye özgü tarımsal bilginin kayıt altına alınmasını hem de ürünün markalaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

DOMANİÇ ÇAMLICA SARIMSAĞININ COĞRAFİ İŞARET YOLCULUĞU SÜRÜYOR