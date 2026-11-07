Dört isim milli formayla çağrıldı: Bodrum FK umut veriyor

Bodrum FK'dan dört futbolcu milli kadrolarda

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, UEFA Uluslar Ligi ve Concacaf Uluslar Ligi için açıklanan kadrolarda toplam dört oyuncusunu milli takımlara gönderiyor.

oyuncular ve çağrıldıkları takımlar:

Arlind Ajeti — Arnavutluk ulusal takımı kadrosunda yer aldı.

Tomas Cruz — Lüksemburg milli takımına davet edildi.

Ruben Providence — Concacaf Uluslar Ligi çeyrek final karşılaşmaları için Haiti kadrosuna çağrıldı.

Elvir Gashijan — Kosova U21 Milli Takımı kadrosuna alındı.

kulübün yorumu:

Bodrum Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın ülkelerini milli forma altında temsil edecek olmalarından gurur duyuyor, kendilerini tebrik ediyor ve milli takımlarında başarılar diliyoruz" denildi.

Bu gelişme, kulüp açısından hem oyuncuların bireysel kariyerlerine katkı hem de Bodrum FK'nın uluslararası alandaki görünürlüğünün artması anlamına geliyor.

BODRUM FK'DA 4 FUTBOLCUYA MİLLİ DAVET