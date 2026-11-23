Yozgat, uluslararası platformda projelerini anlattı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen forumlarda kentin ekolojik ve sosyal projelerini tanıttı. Arslan, Dünya Yaşlanma Forumu, Dünya Sağlıklı Yaşam Forumu ve Dünya Çevre Forumu gibi etkinliklerde yapılan görüşmelerin Yozgat için önemli kazanımlar ürettiğini belirtti.

Uluslararası temaslarda öne çıkan başlıklar:

Arslan, zirvenin ana gündeminin sağlıklı yaşlanma ile sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek olduğunu vurguladı. Toplantılarda, farklı ülke temsilcileriyle fikir alışverişi yapıldığını ve kentin deneyimlerinin paylaşıldığını söyledi. Ayrıca sunulan projeler nedeniyle Yozgat’a bir sertifika takdim edildiğini, bunun bir ödülden çok yeni sorumluluklar getirdiğini ifade etti.

Yatırımlar ve uygulamalar: yenilenebilir enerjiden kentsel projelere

Başkan Arslan, Yozgat’ın güneş enerjisi çalışmalarını ve yenilenebilir enerji adımlarını öne çıkardı. Daha önce yapılan enerji üretimine katkı sağlayan katı atık bertaraf tesisi ve diğer altyapı projeleri sunumlarda dikkat çeken örnekler oldu. Ayrıca spor vadisi, anne çocuk merkezi, Evcil köy ve geniş kaldırım uygulamaları gibi kentsel dönüşüm adımları tartışıldı; bu projeler hem ilgi gördü hem de uygulamada karşılaşılabilecek sorumluluklara işaret etti.

Sağlık iş birlikleri ve D-8 girişimi:

Arslan, COP31 sırasında D-8 ülkelerinin sağlık temsilciliklerinin Yozgat’ta açılması yönünde önemli görüşmeler yaptıklarını aktardı. Daha önce milletvekilliği döneminde tanıştığı temsilcilerle yürütülen temasların, Yozgat’ın sağlık alanında bölgesel bir merkez olarak öne çıkmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Bu kapsamda 8 ülkenin temsilciliklerinin Yozgat’ta konuşlanması hedefleniyor.

Arslan ayrıca, 21 Haziran fikrini örnek gösterdi; dünyanın en uzun gününü sağlıklı ve uzun yaşamla ilişkilendiren Birleşmiş Milletler teklifinin gündeme alındığını ve bu meşalenin Yozgat’tan yakılmasının mümkün olabileceğini söyledi. Bu girişimlerin hem Yozgat’ın tanınırlığını artıracağını hem de sağlık odaklı iş birliklerini güçlendireceğini vurguladı.

Gelecek adımlar ve 'Şehri Huzur' sloganı:

Başkan Arslan, Yozgat’ın sloganı Şehri Huzurun COP31’de ilgi gördüğünü belirterek, bu vizyonun pratik projelerle doldurulması gerektiğini söyledi. İlgili konseyin Dünya Çevre ve Yaşlılık Konseyi kapsamında hazırlanacak proje ile çalışmaları somutlaştıracağı ve Yozgat Belediyesi’nin uygulama aşamasında destek vereceği kaydedildi. Arslan, alınan sertifikanın yeni görevler yüklediğini ve önümüzdeki süreçte uluslararası ortaklarla somut adımlar atılacağını ifade etti.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA KATILDIĞI ULUSLARARASI FORUMLARIN DETAYLARINI PAYLAŞTI.