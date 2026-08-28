Dörtyol’da ana arterlerde asfalt çalışmaları tam gaz sürüyor

çalışma detayları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri Dörtyol ilçesinde yürüttükleri asfalt seferberliğini Numune Evler Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Mahallede 5 ana cadde üzerinde önce trimer kazı çalışmaları yapıldı; ardından beton asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 5 kilometrelik yol asfaltlandı ve ekipler aralıksız çalışmaları sürdürüyor.

abdi ipekçi caddesi ve prestij cadde projesi:

Abdi İpekçi Caddesi'nde asfaltlama tamamlanan bölümlerde, Prestij Cadde Projesi kapsamında modern aydınlatma sistemlerinin montajına başlandı. Aynı alanlarda yol çizgilerinin çekilmesi çalışmaları da devam ediyor.

amaç ve beklenen etkiler:

HBB tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ana arterlerin daha güvenli, düzenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Üstyapı iyileştirmeleri hem araç trafiğini hem de yaya güvenliğini olumlu etkileyecek şekilde planlanıyor.

DÖRTYOL NUMUNE EVLER MAHALLESİ’NDE 5 ANA CADDEDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA YAKLAŞIK 5 KİLOMETRELİK YOL ASFALTLANDI.