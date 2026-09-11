Dörtyol'da motor alevleri sürücünün ihbarıyla büyümeden söndürüldü

Dörtyol'da otomobilde yangın

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi sınırlarında seyir halindeki bir otomobilin motorundan alevlerin yükseldiği görüldü. Sürücü, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi.

yangının başlangıcı:

Sürücünün fark ettiği alevler motor bölümünden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekipler olay yerine intikal etti.

itfaiye müdahalesi ve sonuç:

İtfaiye ekipleri alevlere hızlı müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından otomobil üzerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi; yangın sonucu araçta hasar oluştu.

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