Dörtyol’da tehlikeli şovun faturası ağır oldu

olay ve müdahale:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yapan ve aşırı hızla şerit değiştiren sürücü, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

uygulanan cezalar ve süreç:

Ekipler tarafından yapılan tespit ve tutanak sonrası sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 53 bin 246 TL idari para cezası uygulandı; sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

güvenlik uyarısı ve sonuç:

Jandarma yetkilileri, trafik ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, akrobatik sürüş ve kontrolsüz şerit değişikliklerinin hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 53 bin TL ceza