Döşemealtı'nda jandarma operasyonunda 750 kilo tütün ve kaçak sigara ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik aramalar yapıldı. İş yeri ve depo olarak kullanılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, piyasa dışı ticarete konu olduğu değerlendirilen ürünlere el konuldu.

ele geçirilen ürünler

Aramalarda 750 kilogram kıyılmış tütün, 500 paket kaçak sigara, 50 adet kaçak elektronik sigara likidi, 10 bin adet boş makaron ve 10 bin adet dolu makaron bulundu. Ele geçirilen malzemelerin miktarı, operasyonun kapsamının geniş olduğunu gösterdi.

soruşturma ve yürütülen işlemler

Operasyonu, talimat doğrultusunda yürüten Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikat başlatıldı.

Soruşturmanın devamında ele geçirilen ürünlerin kaynağı, depolama ve dağıtım zinciri araştırılacak; sorumlular hakkında yasal işlem uygulanacak. Yetkililer, kaçak ürünlerle mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER