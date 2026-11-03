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Doski Vadisi'nde ceviz bereketi: kadın üreticilerin emeği öne çıktı

Doski Vadisi'nde ceviz rekoltesi bu yıl bereketli; üreticiler dik yamaçlardaki zorlu hasatta emeğin, özellikle kadınların, belirleyici olduğunu vurguluyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Doski Vadisi'nde ceviz bereketi: kadın üreticilerin emeği öne çıktı

Doski Vadisi'nde ceviz hasadının perde arkası:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan ve "saklı cennet" olarak anılan Doski Vadisi, ceviz üretiminde bu yıl tarihinin en bereketli dönemlerinden birini yaşıyor. Yüksekova genelinde görülen bolluk üreticilere moral verirken, hasat süreci emek yoğun doğasıyla dikkat çekiyor.

Hasadın zorlukları:

Vadinin dik yamaçlarında ve dağlık arazilerinde yetişen ceviz ağaçlarından mahsul toplamak ciddi bir uğraş gerektiriyor. Bölge sakinleri, rekoltedeki artıştan memnun olduklarını belirtirken, toplama sürecinin zahmetine vurgu yapıyor. Üreticiler, "Cevizimizin bolluğu bizi çok mutlu ediyor ancak bu bereketin evlerimize ulaşması epey zahmetli. Ağaçlara tırmanıp sırıklarla cevizleri düşürmek, ardından tek tek yerden toplamak oldukça zorlu bir süreç. Yine de emeğimizin karşılığını aldığımız için memnunuz" dediler.

Kadın emeğinin önemi:

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ceviz bahçelerini gezip üreticilerle görüşmeler yaptı. Geçirgen, "Doski Vadimiz her mevsim ayrı bir güzelliğe ve berekete ev sahipliği yapıyor. Bu yıl cevizde gerçekten çok tarihi bir bolluk yaşıyoruz. Ancak bu rekoltenin ardında en büyük pay, her zaman olduğu gibi cefakâr ve emekçi kadınlarımıza aittir. Onların bu zorlu süreçteki gayreti her türlü övgünün üzerindedir. Tüm üreticilerimize ve emekçi kadınlarımıza kolaylıklar diliyor, bereketli bir sezon temenni ediyorum." ifadeleriyle kadın emeğine dikkat çekti.

Üreticiler, hasadın fiziksel ağırlığına rağmen artan üretimin ekonomik karşılığını almak ve mahsulün güvenli şekilde evlere ve pazarlara ulaşmasını istiyor. Doski Vadisi'ndeki ceviz bolluğu, bölge için hem sevinç kaynağı hem de yoğun bir çalışma takvimi anlamına geliyor.

YÜKSEKOVA ZİRAAT ODASI BAŞKANI PERVİZ GEÇİRGEN (ORTADA) CEVİZ BAHÇELERİNİ GEZDİ

YÜKSEKOVA ZİRAAT ODASI BAŞKANI PERVİZ GEÇİRGEN (ORTADA) CEVİZ BAHÇELERİNİ GEZDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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