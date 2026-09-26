Dostluk fidanları: Düzce ve Kamerun'da eşzamanlı hatıra ormanları

Düzce ile Kamerun arasında ağaçla kurulan kardeşlik

Düzce Fatih Ortaokulu ile Kamerun Nkolfoulou Okulu arasındaki Uluslararası Kardeş Okul Çalışmaları çerçevesinde, iki ülkede eşzamanlı olarak hatıra ormanı oluşturuldu. 10 Nisan 2023 tarihinde başlayan proje, öğrencilerin ortak etkinliğiyle somut bir dostluk simgesine dönüştü.

Etkinliğin sahadaki görünümü:

Türkiye tarafında Fatih Ortaokulu öğrencileri, Çilimli Yeni Vakıf Köyü'nde Düzce Orman İşletmesi tarafından tahsis edilen alana fidan dikti. Etkinlik, kardeş okul adına yapılan bu dikimle anlam kazandı; katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak sürece ortak oldu. Aynı saatlerde Kamerun'daki Nkolfoulou Okulu da Fatih Ortaokulu adına kendi ülkesinde bir hatıra ormanı oluşturdu. Etkinlikler, internet üzerinden kurulan canlı bağlantı ile eş zamanlı olarak paylaşıldı ve iki ülke öğrencileri arasında doğrudan iletişim sağlandı.

Eğitsel ve toplumsal etkiler:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, programda yaptığı konuşmada Türkiye’nin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Özer, kardeş okullar aracılığıyla kurulan bağların ülkeler arasındaki dostluğu güçlendirdiğini ve dikilen fidanların büyüyerek geleceğe kalıcı bir miras bırakacağını belirtti. Proje, öğrencilerin farklı coğrafyalardaki akranlarıyla ilişki kurmasını teşvik ederek hem çevresel bilinç hem de uluslararası dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Bu tür uygulamalar, somut bir çevresel katkı sunmanın yanı sıra eğitim kurumları arasında sürdürülebilir iş birliklerinin örneklerini oluşturuyor. İki ülkenin gençleri, diktikleri fidanlarla hem bugün için bir etkinlik gerçekleştirmiş hem de geleceğe yönelik ortak bir miras bırakmış oldu.

DÜZCE FATİH ORTAOKULU İLE KAMERUN NKOLFOULOU OKULU ARASINDAKİ KARDEŞLİK BAĞLARI, İKİ ÜLKEDE OLUŞTURULAN HATIRA ORMANLARIYLA GÜÇLENDİRİLDİ.