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Dosya 14 yıl sonra çözüldü: annenin ifadesi babanın tutuklanmasına yol açtı

Eskişehir'de 2012'de kaybolup 12 gün sonra cansız bulunan 3 yaşındaki Yakup'un dosyası, JASAT'ın yeniden incelemesiyle 14 yıl sonra şüphelilerce aydınlatıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dosya 14 yıl sonra çözüldü: annenin ifadesi babanın tutuklanmasına yol açtı

olayın kronolojisi:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Doğançayır mahallesinde, 8 Mayıs 2012 tarihinde ailesinin Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak geldiği sırada kaybolan 3 yaşındaki Yakup Bozkurt için soruşturma başlatılmıştı. İhbarlar üzerine yürütülen arama çalışmalarının ardından, 20 Mayıs 2012'de çocuğun cansız bedeni Kırgız Tepe BAZ istasyonu mevkiinde beton büz boru içinde bulunmuştu.

Olayın ilk yıllarında failler tespit edilememiş, dosya faili meçhul olarak kalmıştı. Kolluk kayıtlarında çocuğun kaybolduğu döneme ilişkin ifadeler ve deliller dosyada yer almış ancak suçun aydınlatılmasına ulaşılmamıştı.

yeni değerlendirme ve gözaltılar:

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında, kamu vicdanını ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirildi. Bu çerçevede JASAT ekiplerinin yürüttüğü inceleme sonucu minik Yakup’un olayına ilişkin yeni bir gelişme kaydedildi.

JASAT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, çocuğun babası Abdurrezak B. ve annesi Huriye Ç. ile birlikte, olay yerinde cesedi bulan Halil D. ile diğer şüpheliler Salih B., Salih M. ve Abdülkadir B. ekiplerce gözaltına alındı.

annenin ifadesi ve tutuklama:

Gözaltındaki şüphelilerden alınan ifadelere göre, anne Huriye Ç. JASAT'taki beyanında; oğlunun kaybolmasını takiben eski eşi Abdurrezak'ın birkaç gün sonra elinde yara ve kan ile geldiğini, kendisinden yara merhemi istediğini ve ellerinin titrediğini anlattı. Anne ayrıca eski eşinin ağladığını, neden ağladığını ve merhemi ne yapacağını sorduğunda kendisine bağırarak "sus" diye tepki verdiğini ve "Yakup bende" dediğini aktardı.

Huriye Ç. ifadesinde, bu tartışma sırasında kendisinin Abdurrezak'ı ittiğini; bunun üzerine Abdurrezak'ın kızarak anneye boğazını sıktığını, ve eski eşinin oğlunu öldürdüğünü beyan ettiğini söyledi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Abdurrezak B., sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Diğer şüpheliler ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor; dosyada ileriye dönük yapılacak değerlendirmeler ve adli işlemler yetkili mercilerce yürütülecektir.

ABDURREZAK B., SEVK EDİLDİĞİ SULH CEZA MAHKEMESİNCE TUTUKLANDI.

ABDURREZAK B., SEVK EDİLDİĞİ SULH CEZA MAHKEMESİNCE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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