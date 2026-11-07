İnovasyonla insanı merkeze alan hemşirelik: HKÜ'de uluslararası INCARE 2026

kongre hakkında:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından "Teknolojiyle Güçlenen, İnsanla Anlam Kazanan Bakım" temasıyla düzenlenen III. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi (INCARE 2026), HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye HKÜ akademisyenleri ile farklı ülkelerden davetli araştırmacılar, sağlık profesyonelleri ve öğrenciler katıldı ve disiplinlerarası bilgi paylaşımı öne çıktı.

açılış konuşmaları:

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Yiğiter, kongrenin sürekliliğinin önemine değinerek şu değerlendirmeyi yaptı: "INCARE’nin artık gelenek hâline gelmiş bir bilimsel buluşma olması son derece kıymetli. Hemşirelik, kanıta dayalı uygulamalarla insani dokunuşu bir araya getiren, bilimsel yönünün yanı sıra sanatsal bir boyut da taşıyan bir disiplindir. Teknolojik gelişmeler ne kadar hızlanırsa hızlansın, bakımın merkezinde her zaman insanın yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu kongrenin bilimsel ve insani boyutlar arasında güçlü bir denge kurulmasına katkı sağlayacağına, yeni araştırmalara, akademik iş birliklerine ve ortak projelere zemin hazırlayacağına inanıyorum"

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava ise INCARE geleneğinin gelişimine dikkat çekerek şunları söyledi: "2019 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde temellerini attığımız bilimsel yolculuğumuzu, 2022 yılında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ikinci kongremizle sürdürdük. Bu buluşmada hemşirelik araştırmalarının sağlık hizmetlerine yansımalarını, bakımın geleceğini ve uluslararası kariyer imkanlarına ele aldık. Her kongre, bir öncekinin birikimini devralarak üzerine yeni değerler inşa eder. Bugün üçüncü buluşmamızda, geçmişten aldığımız bilimsel mirası geleceğe taşımanın heyecanını yaşıyoruz. En büyük temennimiz, INCARE kongremizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hemşirelik bilimine katkı sunan, yeni araştırmalara ilham veren ve kalıcı iş birliklerine zemin hazırlayan güçlü bir bilimsel geleneğe dönüşmesidir"

program ve hedefler:

Üç gün sürecek kongrede, Kongre Onursal Başkanı Prof. Katalin Papp başta olmak üzere ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katkılarıyla toplam 121 bilimsel bildiri sunulacak. Konferans, panel ve bilimsel oturumlarda yapay zekânın hemşirelik eğitiminde kullanımı, dijital sağlık teknolojileri, yenilikçi bakım yaklaşımları ve hemşirelik bakımının geleceği gibi başlıklar ele alınacak.

Kongre, bilimsel bilgi paylaşımını artırmayı ve hemşirelik alanında yeni akademik iş birliklerinin gelişmesine zemin hazırlamayı amaçlıyor. Katılımcılar arasındaki iletişimin, hem klinik uygulamalara yön verecek araştırma ve projelerin doğmasına katkı sağlaması bekleniyor.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TARAFINDAN,"TEKNOLOJİYLE GÜÇLENEN, İNSANLA ANLAM KAZANAN BAKIM" TEMASIYLA DÜZENLENEN III. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK BAKIMI VE ARAŞTIRMA KONGRESİ (INCARE 2026), HKÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE; HKÜ AKADEMİSYENLERİNİN VE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN GELEN DAVETLİ ARAŞTIRMACILARIN, SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN VE ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.