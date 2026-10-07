DPÜ toplulukları ÜNİDES'te teknoloji ve sosyal sorumlulukta öne çıktı

DPÜ topluluklarının ÜNİDES başarısı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci toplulukları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programında bugüne kadar 54 proje desteği alarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Son beş dönemde kabul edilen projeler, üniversitenin proje geliştirme kapasitesinin ve öğrenci inisiyatiflerinin düzeyinin somut bir göstergesi oldu.

Topluluklara sağlanan rehberlik ve akademisyen desteği, projelerin niteliğini artırırken öğrencilerin özgün fikirleri pratiğe dönüştürmesinde belirleyici rol oynadı. DPÜ bünyesindeki çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında faaliyet gösteren topluluklar, farklı alanlarda üretim yapmaya devam ediyor.

teknoloji odaklı projeler:

Kabul edilen projeler arasında roket teknolojileri, yapay zekâ, insansız hava araçları, siber güvenlik ve otonom sistemler gibi ileri teknoloji başlıkları öne çıktı. Bu projeler, öğrencilerin teorik bilgiyi uygulamaya dökerek teknik yetkinliklerini geliştirmelerine ve sektöre yönelik yetenek oluşturmalarına fırsat sağlıyor.

Teknoloji projelerinin yanı sıra disiplinlerarası çalışmalara da yer verildi; mühendislik, tasarım ve bilişim alanlarının bir araya geldiği projeler, üniversitenin yenilikçi ekosistemini güçlendiriyor.

sosyal sorumluluk ve kültürel projeler:

ÜNİDES desteği alan projeler arasında toplum yararına yönelik çalışmalar da geniş yer buldu. Yeşilay iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele, itfaiye topluluğuyla afet yönetimi ve yangın bilinci, engelliler günü farkındalığı, sıfır atık ve doğa bilinci gibi başlıklar, toplumsal etki odaklı proje örnekleri arasında sayıldı.

Ayrıca tarihî ve kültürel mirasın korunması ile çocuk ve aile odaklı atölye çalışmaları da desteklenerek yerel kültürün yaşatılması ve sosyal kapsayıcılığın güçlendirilmesi hedeflendi.

ilçe topluluklarının katkısı:

Başarı sadece Evliya Çelebi Yerleşkesiyle sınırlı kalmadı; DPÜ'nün ilçe meslek yüksekokulları ve fakültelerinde faaliyet gösteren topluluklar da projelere önemli katkı sundu. Şaphane Bilim Sanat Kültür ve Sağlık Topluluğu, Gediz Sanat ve Tasarım Topluluğu ile Hisarcık Bilim Kültür ve Sanat Topluluğu, hazırladıkları özgün projelerle ilçelerdeki öğrenci potansiyelini ortaya koydu.

Bu dağılım, DPÜ'nün kampüsler arası iş birliğini güçlendirdiği ve proje üretimini sadece merkezle sınırlı tutmadığına işaret ediyor.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, elde edilen başarının üniversitenin farklı alanlarda üretkenliğini gösterdiğini belirterek öğrenci topluluklarını, projelerde emeği geçen öğrencileri ve rehberlik eden akademisyenleri tebrik etti; başarıların artarak devam etmesini diledi.

DPÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TEKNOLOJİ VE SOSYAL SORUMLULUKTA FARK OLUŞTURDU