Dron destekli trafik denetimiyle KPSS adaylarının salonlara erişimi sağlandı

sınav gününde uygulanan denetim

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kimlik ve belge kontrollerinin ardından salonlara alındı. Okullarda kapılar saat 10.00 itibarıyla kapatıldı ve bazı adaylar son anda sınava yetişti.

dronlarla trafik izleme ve koordinasyon

Sınava girecek adayların yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından dron denetimi yapıldı. Denetimler, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldü; dron görüntüleri ve yerel ekiplerin yönlendirmesiyle trafiğin akışı takip edildi.

Yapılan uygulamayla birlikte, adayların sınav saatlerine zamanında ve güvenli biçimde ulaşması hedeflendi. Koordineli çalışma sayesinde olası trafik kaynaklı gecikmelerin önüne geçilmesi amaçlandı.

ELAZIĞ’DA KPSS ADAYLARININ KULLANDIĞI YOLLAR DRONLA DENETLENDİ