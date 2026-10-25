Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Dron destekli trafik denetimiyle KPSS adaylarının salonlara erişimi sağlandı

Elazığ'da KPSS öncesi trafik, polis dronlarıyla denetlendi; ekiplerin koordineli çalışması adayların sınav salonlarına zamanında ulaşmasını sağladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Dron destekli trafik denetimiyle KPSS adaylarının salonlara erişimi sağlandı

sınav gününde uygulanan denetim

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kimlik ve belge kontrollerinin ardından salonlara alındı. Okullarda kapılar saat 10.00 itibarıyla kapatıldı ve bazı adaylar son anda sınava yetişti.

dronlarla trafik izleme ve koordinasyon

Sınava girecek adayların yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından dron denetimi yapıldı. Denetimler, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldü; dron görüntüleri ve yerel ekiplerin yönlendirmesiyle trafiğin akışı takip edildi.

Yapılan uygulamayla birlikte, adayların sınav saatlerine zamanında ve güvenli biçimde ulaşması hedeflendi. Koordineli çalışma sayesinde olası trafik kaynaklı gecikmelerin önüne geçilmesi amaçlandı.

ELAZIĞ’DA KPSS ADAYLARININ KULLANDIĞI YOLLAR DRONLA DENETLENDİ

ELAZIĞ’DA KPSS ADAYLARININ KULLANDIĞI YOLLAR DRONLA DENETLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı
images

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı
images

Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga
images

Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'lerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

Ziya Gökalp'in mirasını genç nesle taşımak için program başlattı

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı