Drone ile sürüsünü yöneten çobanın hikâyesi Altın Koza'dan uluslararası festivallere uzandı

Tekno Çoban belgeselinin odağı:

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Köyü'nden bir kesit sunan 'Tekno Çoban', drone ile sürüsünü yöneten İsmail Akkaş'ın günlük yaşamına odaklanıyor. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Enes Öztürk tarafından yönetilen yapım, geleneksel çobanlık ile teknolojinin nasıl buluştuğunu gözler önüne seriyor.

Belgesel, izleyiciye hem iş pratikleri hem de bölge hayatının nüanslarını aktarmayı amaçlıyor. Yapım, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Oltu Belediyesi desteğiyle tamamlandı ve ulusal ile uluslararası festivallerde gösterilerek dikkat çekti.

Çekim ve üretim süreci:

Hazırlık aşaması kâğıt üzerinde yaklaşık 2 aylık bir çalışma olarak planlandı. Saha çekimleri, İsmail Akkaş'ın müsaitlik durumuna göre organize edildi ve toplam 3 günde gerçekleştirildi. Dört kişilik ekip sahada çalışarak toplam 6 saatlik ham görüntü elde etti; kurgu aşamasında bu materyaller arasından seçmeler yapılarak 14 dakika 32 saniyelik kurgusal süre ortaya çıktı.

Projede yönetmen, senarist ve görüntü yönetmeni olarak Enes Öztürk görev aldı. Yardımcı yönetmenler İremnur İşçi ve Sibel Ergani, uygulayıcı yapımcı Canip Koç, ışık ve ses sorumlusu Berkay Hiçyılmaz, kamera asistanı Yunus Emre Toksöz ve kamera arkası sorumlusu Busenur Akyol başlıca saha ekibindendi. Altyazı ve çeviri çalışmaları Kaan Erarslan, Büşra Yıldız, İremnur İşçi ve Sibel Ergani tarafından yürütüldü.

Projeye katkı sunanlar arasında İsmail Akkaş'ın ailesinden Ceylan Akkaş, Şahin Gültekin Akkaş ile Fatma Yıldız, Şefika Uğur, Mehmet Solmun, Ahmet Emir Akkaş, Aybüke Peker Akkaş da yer aldı. Öğrenci projesi olarak gerçekleştirilen yapımın maliyeti yaklaşık 4 bin TL olarak açıklandı; ekip çekim, yazışma, çeviri, kurgu ve post-prodüksiyon işlerini kendi imkanlarıyla yürüttü.

Festival serüveni ve hedefler:

'Tekno Çoban' kısa sürede festival çevresinde ilgi topladı. Eser, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Öğrenci Belgesel Film Kategorisi'nde birincilik, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Belgesel Kategorisi'nde ikincilik ödülü ve 10. Güzel Ordu Uluslararası Kısa Film Festivalinde En İyi Belgesel Film Ödülü kazandı.

Bunun yanı sıra yapım Nijerya'nın Abuja kentinde düzenlenen bir festivalde finalist oldu; ekip, belgeseli başta İspanya olmak üzere Avrupa'daki çeşitli festivallere de gönderdi. Diyarbakır Dicle Film Festivali, Amasya Film Festivali ve Türkiye'deki diğer festival değerlendirme süreçleri hâlâ devam ediyor.

Yönetmen Enes Öztürk, sınırlı imkânlarla maksimum ürünü ortaya koyma hedefinin başarıldığını belirterek, gelecek projelerde sponsorluk ve yapımcı desteği arayışında olduklarını söyledi. Ekip, Erzurum ve Doğu Anadolu topraklarında sinemanın gelişmesine katkı sağlama umudunu koruyor.

Erzurumlu çobanın hayatından kesitlerle Altın Koza'ya uzanan bir belgesel