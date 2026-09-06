Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Duacı'nın yolları ikinci etap asfaltla buluşuyor

Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan sokakların ikinci etap asfalt çalışmasına başlayıp yeni yol açımı ile stabilize revizyonu yapıyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Duacı'nın yolları ikinci etap asfaltla buluşuyor

duacı'nın altyapısı tamamlanan sokakları sıcak asfalta hazırlanıyor:

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Duacı Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda ikinci etap yol çalışmalarına başladı. Proje, mahallede ulaşım konforunu artırmayı, güvenliği yükseltmeyi ve imar planında yer alan yeni güzergâhları kullanıma kazandırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, çalışmaları eş zamanlı yürüterek yeni yol açımı, asfalt hazırlığı ve stabilize yol revizyonu işlemlerini sürdürüyor. İmar planında yer alan ve yol açımına engel bulunmayan bölgelerde yapılan yeni yol açım çalışmaları kapsamında 9022, 9214 ve 9230 sokaklarda altyapı düzenlemeleri tamamlanarak yeni güzergâhlar mahalle ulaşım ağına kazandırıldı.

Altyapısı tamamlanan ara sokakların sıcak asfaltla buluşturulması için zemin hazırlıkları etaplar halinde devam ediyor. Bu kapsamda 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9121, 9127, 9135, 9156, 9163 ve 9164 sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışmaları yürütülüyor; ekipler yol yüzeyini asfalt uygulamasına hazır hale getirecek düzenlemeleri yapıyor.

stabilize yollar elden geçiriliyor:

Mahalle genelinde yalnızca yeni yollar açılmıyor, mevcut stabilize yolların iyileştirilmesi için de revizyon çalışmaları yürütülüyor. Gerek görülen noktalarda yapılan müdahalelerle yol dayanıklılığı ve kullanım konforu artırılmaya çalışılıyor. Stabilize yol revizyonu yapılan sokaklar arasında 9026, 9031, 9166, 9217, 9226 ve yine 9230 bulunuyor.

Çalışmalar; zemin düzeltme, sıkıştırma, gerektiğinde dolgu ve düzeltme işlemleri ile sathi asfalt öncesi hazırlıkları kapsıyor. Belediyenin yaklaşımı, kısa vadede kesintisiz ulaşım sağlamak ve uzun vadede altyapı ömrünü uzatmak üzerine kurulmuş durumda.

Kepez Belediyesi yetkilileri, ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla Duacı Mahallesi sakinlerinin ulaşımda yaşadığı sorunların önemli ölçüde azalacağını belirtiyor. Altyapısı tamamlanan yolların sıcak asfaltla buluşması, yeni açılan güzergâhlar ve revize edilen stabilize yollar sayesinde mahallede hem trafik akışı kolaylaşacak hem de yaya ve sürücü güvenliği güçlenecek.

Çalışmalar, belediye ekiplerinin etap planlamasına göre yürütülüyor; sıradaki aşamalarda asfalt uygulamaları tamamlandıkça mahalle genelinde ulaşım kalitesinde kademeli iyileşme bekleniyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, DUACI MAHALLESİ’NDE ALTYAPISI TAMAMLANAN SOKAKLARI SICAK ASFALTLA BULUŞTURMAK...

KEPEZ BELEDİYESİ, DUACI MAHALLESİ’NDE ALTYAPISI TAMAMLANAN SOKAKLARI SICAK ASFALTLA BULUŞTURMAK İÇİN İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emek karşılığı yüksek fiyat: Şırnak yaylalarında kilogramı 5 bin lirayı bulan or...
images

Doğayla buluşma noktası açıldı: Reşadiye Mesire Alanı Çekmeköy'de hizmete girdi
images

Alacabel tüneli Konya-Antalya ulaşımını daha güvenli ve 20 dakika kısaltacak
images

Alacabel tüneliyle konya-antalya hattında zaman ve maliyet avantajı sağlanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın siyasetinin yas günü: BBP eski il başkanı Mehmet Yeter trafik kazasında yaşamını yitirdi

Külliye'de yeni dönem hedefleri paylaşıldı: 2027-2029 orta vadeli programı açıklandı

Ekonomiye yol haritası açıklandı: 2027-2029 orta vadeli program

Büyüme ve kamu dengesi ön planda: 2027-2029 Orta Vadeli Programı açıklandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu