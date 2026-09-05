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Düğün konvoyunda tehlikeli makas: üç sürücüye 149 bin lira ceza, ehliyetleri alındı

Keçiören polisi, Ankara'da düğün konvoyunda makas atan B.Y., B.K. ve N.K.'ye toplam 149 bin lira ceza kesti; araçları otoparka çekilip ehliyetlerine el konuldu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düğün konvoyunda tehlikeli makas: üç sürücüye 149 bin lira ceza, ehliyetleri alındı

olaya müdahale:

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da bir düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve makas atan sürücülere yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetim ve soruşturmalar sonucunda tehlikeli araç kullanımı tespit edilen üç kişi yakalandı.

Gözaltına alınan sürücüler B.Y., B.K. ve N.K. olarak kaydedildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında olay yerinde trafik akışı güvenli bir şekilde sağlandı ve olası riskler bertaraf edildi.

ceza ve süreç:

Sürücülere toplam 149 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araçları emniyet otoparkına çekildi ve sürücülerin ehliyetlerine el konuldu.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Olay, trafik güvenliği ve toplumsal sorumluluk bağlamında yetkililerin dikkat çektiği uygulamalardan biri olarak kayda geçti.

B.Y., B.K. VE N.K. İSİMLİ SÜRÜCÜLER YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

B.Y., B.K. VE N.K. İSİMLİ SÜRÜCÜLER YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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