Düğünlerde altın taşıma derdi bitiyor: kiosklarla siparişten sigortalı teslimata

kiosk uygulaması nasıl işliyor:

Altın Anne tarafından geliştirilen kiosk projesi, düğün, nikah ve benzeri organizasyonlarda altın alma sürecini dijital bir ara yüz üzerinden yönetmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar kiosk ekranından istedikleri ürün ve gramajı seçiyor, gerekli bilgileri sisteme girip siparişi tamamlıyor. Sipariş edilen fiziki altın, sigortalı kargo ile belirtilen adrese yönlendiriliyor ve teslimat sırasında ürünlerin üzerinde İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketi bulunuyor.

Bu akış sayesinde geleneksel olarak kuyumcuya gitme, altını önceden alma ve organizasyon sırasında taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Proje, fiziki altının varlığını sonlandırmıyor; fakat dijital kolaylık aracılığıyla erişimi hızlandırıp taşıma ve unutma kaynaklı riskleri azaltmayı hedefliyor.

pilot uygulama ve yaygınlaşma hedefleri:

Projenin ilk adımı Antikkapı'da atıldı. Altın Anne Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ecem Karaman, pilot uygulamanın Antikkapı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki desteğiyle başladığını belirtiyor. Karaman, kiosk sayesinde kullanıcıların bulundukları noktadan ürün ve gramaj seçip, fiziksel altının doğrudan belirtilen adrese gönderilmesini sağladıklarını ve böylece "önceden altın alma telaşına son verdiklerini" vurguluyor.

Şirket, kiosku öncelikle nikah ve düğün salonlarına yerleştirmeyi planlıyor; daha sonra ise oteller, havalimanları ve altına ihtiyaç duyulan diğer noktalarda yaygınlaştırma hedefi var. Amaç, organizasyonların yoğun olduğu ortamlarda erişimi kolaylaştırmak ve zamansal yükü hafifletmek.

kullanıcı deneyimleri ve güven algısı:

Kiosku deneyimleyenler işlemin basitliği ve hızından övgüyle söz ediyor. Kullanıcı İrem Yılmazer, cihazın adım adım yönlendirdiğini, ürün seçiminin ve teslimat bilgisinin kısa sürede girildiğini ve bunun büyük bir zaman tasarrufu sağladığını aktarıyor. Bir başka kullanıcı Erdem Yılmazer ise ilk etapta temkinli yaklaştığını ancak cihazdaki fiziki POS ve sigortalı teslimat uygulamasının güven verdiğini belirtiyor; artık altını yanında taşıma derdinin kalmadığını söylüyor.

Antikkapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz ise uygulamanın yaklaşık bir yıldır devam ettiğini ve misafirlerden gelen geri bildirimlerin olumlu olduğunu ifade ediyor. Kullanıcı memnuniyeti ve güven algısının yüksek olması, projenin aynı mekanlarda kalmayıp farklı lokasyonlara yayılma planlarını destekliyor.

Sonuç olarak Altın Anne kiosku, organizasyonlarda altın teminini dijitalleştirerek hem pratiklik hem de güven kazandırmayı amaçlıyor. Proje, fiziki altının taşınmasından kaynaklanan kayıp ve çalınma risklerini azaltırken, teslimat sürecini sigortalı ve etiketli bir çözümle güvence altına alıyor.

DÜĞÜN VE NİKAHLARDA ALTIN ALMA TELAŞINI AZALTMAYI AMAÇLAYAN YENİ UYGULAMAYLA VATANDAŞLAR, İSTEDİKLERİ ÜRÜN VE GRAMAJI DİJİTAL EKRANDAN SEÇEREK SİPARİŞ VEREBİLİYOR.