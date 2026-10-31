Türkiye ve KKTC sağlıkta 2026-2028 iş birliğine imza attı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı arasında 2026-2028 yıllarında iş birliğine dair eylem planı imzalandı.

toplantı ve imza:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası vesilesiyle KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, tarafları bağlayacak ortak Eylem Planı'nı resmen imzaladı.

eylem planının kapsamı:

Bakan Memişoğlu, sosyal medya paylaşımında, 'Gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, ‘Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında 2026-2028 Yıllarında İş Birliğine Dair Eylem Planı’nı imzaladık. Sağlık sisteminin desteklenmesi, e-sağlık, sağlıkta dönüşüm ve temel sağlık hizmetlerini kapsayan Eylem Planı ile sağlık alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Her daim Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya, sağlık alanındaki dayanışmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Paylaşılan değerlendirmelerde, planın kabulüyle iki ülke arasında sağlık alanında koordinasyonun ve ortak çalışmaların güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA 2026-2028 YILLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR EYLEM PLANI İMZALANDI.