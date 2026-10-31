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Gençlerin projelerine kapı aralandı: ÜNİDES tanıtımı Muğla'da

Muğla Genç Ofis'te düzenlenen ÜNİDES tanıtımında gençlere proje hazırlama, başvuru süreçleri ve gönüllülükte etkin rol almaları için rehberlik yapıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gençlerin projelerine kapı aralandı: ÜNİDES tanıtımı Muğla'da

Toplantının amacı ve katılım

Muğla Genç Ofis'te düzenlenen ÜNİDES Projeleri Tanıtım Toplantısı, gençlerin proje üretme kapasitelerini artırmak ve gönüllülük çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya gençler yoğun ilgi gösterdi; etkinlikte programın kapsamı, sunduğu fırsatlar ve başvuru yolları ele alındı.

Tanıtımda hangi konular işlendi

Toplantıda proje hazırlama aşamaları, başvuru süreçleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken temel hususlar detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılara proje fikrinin nasıl somut bir projeye dönüştürülebileceği, mantıksal çerçeve ve hedef belirleme gibi uygulamalı noktalar üzerinde durularak örnek yönlendirmeler yapıldı.

Gençlerin rolü ve gelecek planları

Etkinlik, gençlerin gönüllülük faaliyetlerinde daha aktif rol almasının önemini vurguladı. Yetkililer, gençlerin üretkenliklerinin desteklenmesi, yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesi ve gönüllülüğün yaygınlaştırılması için bilgilendirme ve destek faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Katılımcıların sorularının alındığı oturumlarla uygulamaya yönelik ipuçları paylaşıldı.

Beklenen etkiler

Toplantı, gençlerin proje geliştirme süreçlerine dair farkındalığını artırmayı hedefliyor; amaç, fikirlerin sahaya taşınması ve gönüllülük kültürünün güçlenmesi. Yetkili açıklamalarına göre destek ve rehberlik çalışmalarının sürmesiyle gençlerin daha fazla proje üretmesi ve toplumsal katılımın artması bekleniyor.

MUĞLA’DA GENÇLERE ÜNİDES PROJELERİ TANITILDI

MUĞLA’DA GENÇLERE ÜNİDES PROJELERİ TANITILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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