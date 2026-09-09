Düğünlerde mağazasız altın seçeneği: kiosklar ve e-ticaret öne çıkıyor

dijital kanallar mağaza gerekliliğini azaltıyor

Altın alışverişi hızla dijitalleşiyor ve bu değişim düğün ile nikah törenlerinde de hissediliyor. Kiosklar ve e-ticaret platformları üzerinden seçilen fiziki altın, sigortalı kargo ile alıcıya ulaştırılarak kuyumcuya gitme veya hediyeyi önceden taşıma gereğini ortadan kaldırıyor. Tüketiciler artık ürün özelliklerini karşılaştırıp, farklı ödeme seçenekleriyle işlemi tamamlayabiliyor.

fiziki altına dijital erişim:

E-ticaretin yaygınlaşması; ürün görselleştirme, detaylı bilgi sunma ve işlem kayıtlarını sistematik hale getirme gibi avantajlar sağlıyor. Bu dönüşümün bir ayağını fiziksel noktalara konumlandırılan dijital kiosklar oluşturuyor. Altın Anne tarafından geliştirilen kiosk sistemi, mağaza dışı noktalarda tüketicinin ürünü incelemesine, satın alma işlemini dijital ortamda tamamlamasına ve sonrasında ürünün adrese gönderilmesine imkan tanıyor.

kioskların avantajları ve yaygınlaştırma hedefi:

Ecem Karaman, fiziki altının dijital kanallarla buluşmasının tüketici beklentilerindeki değişimin doğal bir sonucu olduğunu vurguluyor ve tüketicinin kuyumcu aramadan, ihtiyaç duyduğu anda ve farklı ödeme seçenekleriyle altına ulaşabilmesini amaçladıklarını belirtiyor. Kiosk çözümü düğün ve nikah sahiplerine misafirlere pratik hediye alternatifi sunarken, farklı gramaj ve bütçe seçenekleriyle geleneksel takı süreçlerine yeni seçenekler kazandırıyor. Ayrıca lokasyon sahipleri ve kamu kurumları için kayıtlı ve izlenebilir bir hizmet modeli sunuluyor.

Altın Anne’nin e-ticaret altyapısı ve kiosk uygulamaları, fiziki altının daha geniş tüketici kitlesine erişmesini sağlayan yeni bir satış modeli getiriyor. Dijitalleşen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte altın sektöründe satış kanallarının çeşitlenmesi bekleniyor ve e-ticaret ile kioskların fiziki altına erişimde daha fazla rol üstlenmesi öngörülüyor.

ALTIN ANNE KURUMSAL İLETİŞİM SORUMLUSU ECEM KARAMAN