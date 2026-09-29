Dünya şampiyonası hayali için 27 genç sporcu kampı başladı

Kampın ilk adımı:

Eti Bakır’ın ana sponsorluğunu üstlendiği Kastamonu Dinamik Spor Kulübü kadın hentbol takımında iki yıllık büyük hedef için hazırlıklar resmen başladı. Kulüp bünyesindeki 47 sporcudan oluşturulan altyapı içinden seçilen 27 genç sporcu, Kastamonu Şehit Ahmet Şahan Spor Lisesi’nde antrenmanlara başladı. Hedef, her iki yılda bir düzenlenen ve iki yıl sonra yapılacak olan dünya kupasına iddialı bir kadroyla gitmek.

Sponsorluk ve altyapı önemi:

Kulüp antrenörü Fatih Muhammed İkbal, altyapı çalışmalarının sürdürülebilirliği için sponsorluk desteğinin kritik olduğunu vurguladı. İkbal, kulübün her yıl yaklaşık 8-10 sporcuyu çeşitli alt yaş kategorilerindeki milli takımlara gönderdiğini, amaçlarının gençleri önce ana takıma kazandırmak, sonra deneyim kazanan oyunculara transfer fırsatları sunmak olduğunu belirtti. Takımın bu sezon Kadınlar Hentbol 1. Lig B Grubunda mücadele edeceğini ve kulübün ortalama yaşının 18,5 olduğunu söyleyen İkbal, finansal ve yerel imkânları kısıtlı yetenekleri Kastamonu’ya davet ederek hem eğitimlerine hem de spor kariyerlerine devam etme imkânı sunduklarını aktardı.

Gençlerin yolculuğu:

Kastamonu Dinamik Spor farklı illerden gelen genç sporcularla çalışıyor. Manisa’dan gelen Eflin Çokgüreşçi, hentbola 7. sınıfta okul takımında başladığını, beden eğitimi öğretmeninin ve Fatih Hoca’nın yeteneğini fark edip transfer sürecini başlattığını anlattı ve hentbolun hayatında kalmasını istediğini söyledi. Şırnaklı Çimen Bulut ise Anadolu Yıldızlar Ligi maçlarında keşfedildiğini, ailesinin desteğiyle Kastamonu’ya geldiğini ve burada üniversite eğitimiyle birlikte spor kariyerini sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti.

Takımda dört yıldır forma giyen Busenur Çevre, genç yaşta spora başlamanın önemine dikkat çekti ve ülke genelinde hentbola gereken değerin henüz verilmediğini düşündüğünü söyledi. Geçen yıl takıma katılan Zeynep Yağmur Demirci ise hentbola ilkokulda başladığını, bu sene spor lisesine geçeceğini ve üniversite eğitimini Kastamonu’da sürdürmeyi planladığını belirtti.

Eti Bakır’ın masa tenisi, satranç, basketbol, hentbol ve futbol gibi farklı branşlardaki destekleri sayesinde kulüp, genç yeteneklerin hem eğitim hem spor hayatını sürdürebileceği bir altyapı kuruyor. Kulüp yetkilileri ve antrenörler, düzenli antrenmanlar ve yerel organizasyonlarla iki yıl sonraki dünya kupası hedefini gerçekleştirebilecek rekabetçi bir kadro oluşturmayı amaçladıklarını vurguluyor.

Sonuç olarak, Kastamonu Dinamik Spor’un bugün başlattığı hazırlık dönemi, hem bireysel sporcu gelişimini hem de ülke düzeyinde altyapı başarısını hedefleyen planlı bir adım olarak öne çıkıyor.

CENGİZ HOLDİNG'İN GRUP ŞİRKETİ VE TÜRKİYE'NİN BAKIR ÜRETİMİNDE ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİNDEN ETİ BAKIR'IN ANA SPONSORU OLDUĞU KASTAMONU DİNAMİK SPOR KULÜBÜ KADIN HENTBOL TAKIMI HER İKİ YILDA BİR DÜZENLENEN VE İKİ YIL SONRA GERÇEKLEŞTİRİLECEK DÜNYA KUPASINA KATILMAK İÇİN KADROSUNU BUGÜNDEN HAZIRLIYOR.