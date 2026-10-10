Dünyaca ünlü el bileği cerrahı Christophe Mathoulin Bursa'da merkez ve ekip çalışmalarını değerlendirdi

ziyaretin kapsamı:

Uluslararası El Bileği Merkezleri (IWC) Kurucusu ve Başkanı, Uluslararası El Bileği Artroskopisi Derneği (IWAS) Yaşam Boyu Onursal Başkanı Prof. Dr. Christophe Mathoulin, 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde IWC-BURSA TÜRKİYE'yi ziyaret etti. Ziyaret, Prof. Dr. Tufan Kaleli başkanlığında kurulan merkezin faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla gerçekleşti.

Mathoulin, 2023'te merkezi Paris'te bulunan IWC'nin Türkiye temsilcisi olarak belirlenen Özel Hayat Hastanesi'ni yeniden ziyaret etti; hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ile görüştü. Poliklinik, ameliyathane ve konferans salonunu gezdi, el bileği artroskopisi ameliyatlarını ve konsültasyonlarını izledi.

mathoulin'in değerlendirmeleri:

"IWC-Bursa’daki el bileği artroskopisi ekipmanlarının bilimsel düzeyi ve kalitesinden gerçekten etkilendim, ekibin çalışmalarına bizzat şahit oldum." ifadeleriyle Mathoulin, merkezde gözlemlediği uygulamaların ve teknolojik donanımın yüksek standartta olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bu güzel şehirde el bileği cerrahisinde önemli ilerlemeler gözlemledim" diyerek ekibin başarısını ve özverisini takdir etti.

Mathoulin, merkezin kuruluşunda emeği geçenleri özel olarak kutladı: Prof. Dr. Tufan Kaleli, Doç. Dr. Abdullah Küçükalp ve Op. Dr. Ahmet Özdel. Ziyaret süresince mesleki işbirliğinin güçlendiğine dikkat çekti ve Türk meslektaşlarına teşekkür etti.

Yaklaşık 30 yıldır Bursa'yı ziyaret ettiğini belirten Mathoulin, "Bursa artık hastaneleri ve sanayisiyle gelişmiş bir Avrupa şehri olmuş" değerlendirmesini paylaştı. Ayrıca IWAS kurslarının Türkiye'de devam ettiğini hatırlatarak, 1-3 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek 2. Türk Ulusal El Bileği Artroskopisi Kongresi'ne katılmak üzere yaklaşık 20 gün sonra yeniden Türkiye'ye döneceğini söyledi. Prof. Dr. Tufan Kaleli, Türk El Bileği Artroskopisi Derneği ve bu cerrahi tekniklere katkı veren tüm Türk meslektaşlarını tebrik etti; ziyaretin Doç. Dr. Ali Cavit ve Yrd. Doç. Dr. Kutay Yılmaz ile yeniden buluşma fırsatı sunduğunu da ifade etti.

kültürel temaslar:

Profesör Mathoulin, çalışma programının yanı sıra Osmanlı Devleti’nin ikinci başkenti olan Bursa'daki tarihi eserleri gezdi ve kentin meşhur lezzetlerini tatma imkânı buldu. Ziyaret, hem bilimsel hem de kültürel boyutlarıyla iki ülke arasındaki uzmanlık paylaşımını pekiştirdi.

ULUSLARARASI EL BİLEĞİ MERKEZLERİ’NİN (INTERNATİONAL WRİST CENTERS, IWC) KURUCUSU VE BAŞKANI, ULUSLARARASI EL BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ DERNEĞİ’NİN (INTERNATİONAL WRİST ARTHROSCOPY SOCİETY-IWAS) KURUCUSU VE YAŞAM BOYU ONURSAL BAŞKANI PROF. DR. CHRİSTOPHE MATHOULİN, 8-9 EKİM 2026 TARİHLERİNDE HAYAT HASTANESİ’NDE PROF. DR. TUFAN KALELİ BAŞKANLIĞI’NDA KURULMUŞ OLAN IWC-BURSA TÜRKİYE'YE BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.