tespih satış iddiasıyla para talebi vatandaşın dikkatiyle önlendi

Olayın özeti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, Eskibağlar mahallesi Üniversite caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir şahıs üniversite öğrencisi olduğu değerlendirilen genç bir erkeğe tespih sattığını iddia ederek ödeme talep etti.

Sattığını öne sürdüğü 2 adet tespih için gençten mobil bankacılık üzerinden para göndermesini isteyen şahıs, genci baskı altında hissettirecek şekilde "Gönlünden ne kadar koparsa para at" şeklinde talepte bulundu.

Olayın seyri:

Genç öğrencinin zoraki bir alışverişin içinde olduğu ve durumdan rahatsız olduğunu fark eden çevredeki bir vatandaş, olaya müdahale etmek için devreye girdi. Müdahale eden kişi, genci daha önce tanıyormuş gibi davranıp yaklaşarak "Nasılsın, ne yapıyorsun?" diye sordu ve öğrenciyi satıcının yanından uzaklaştırdı.

Vatandaş müdahalesi ve sonuç:

Durumu fark eden vatandaşın araya girmesinin ardından tespih satıcısı geri adım atmayarak mobil bankacılık adresini tekrar verip para yatırılmasını istedi. Öğrencinin hesabına 100 TL gönderildiğini söylemesi üzerine sinirlenen şahıs, tespihlerden birini geri alarak olay yerinden ayrıldı. Olay, çevredekilerin duyarlılığı sayesinde büyümeden sonlandı.

Bu tür talepler zaman zaman baskı veya ikna yoluyla ödeme sağlamaya çalışma eğiliminde olabilir; vatandaş müdahalelerinin gençlerin korunmasında önemli rol oynadığı görüldü.

ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTE CADDESİ'NDE BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE TESPİH SATARAK PARA TALEP EDEN ŞAHSIN BASKISINI, DURUMU FARK EDEN DUYARLI BİR VATANDAŞ BOŞA ÇIKARDI.