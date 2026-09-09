duvarları fırçayla çiçek bahçesine çeviren kadın

Köyün duvarlarını renklendiren dokunuş

Hatice Topuz, Gümüşhane'nin merkeze bağlı İkisu köyünde, eski ve hasar görmüş duvarları fırça ve boya ile çiçek bahçesine çeviriyor. İşten ayrıldıktan sonra köyüne daha fazla zaman ayıran Topuz'un çalışmaları kısa sürede dikkat çekti; önce kendi evinin çevresindeki yıpranmış bölümleri süsledi, ardından komşularının ve akrabalarının talepleri arttı.

başlama hikâyesi ve yöntem:

Topuz, su sıkıntısı nedeniyle diktiği gerçek çiçeklerin kurumasının ardından kalıcı bir çözüm arayışına girdi. Çirkin veya sararmış yüzeyleri örtmek için önce sulu boya ile başladı, sonra akrilik boya kullanarak dayanıklılığı artırdı. Duvarlardaki su lekelerini ve sararmış bölgeleri çiçek desenleriyle gizlemeyi, böylece köy görünümünü iyileştirmeyi amaçlıyor. Kendi ifadesiyle, eline uzun yıllar sonra fırça almış; çocukluğunda defter ve bezlere çizimler yaparmış, şimdi aynı tutkuyu köyün ortak mekânlarında uyguluyor.

hedefler ve sonraki adımlar:

Topuz, çiçek motiflerinin yanına kuş, arı ve böcek figürleri de ekleyerek köyün farklı noktalarını canlandırmayı planlıyor. Amaç, geçici bitkiler yerine yıllarca kalacak görüntüler oluşturarak köyün her bölümüne renk ve canlılık kazandırmak. Topuz, yaptıklarının kendisini mutlu ettiğini ve kötü görüntülerin yerine güzel bir şey gelmesinin kendisi için önemli olduğunu belirtiyor.

'Bütün köyü rengârenk yapacağım'

Topuz, köyün karşısındaki Kıran bölgesinden baktığında gördüğü yıkılmış yapıların ona üzüntü verdiğini ve elinden geldiğince köye katkı sunmak istediğini söylüyor. Başta çevresindekilerin tepkileri alaycı olsa da, bitmiş işleri görenlerin beğenisiyle destek buldu. İsteyenlerin duvarlarına da resim yapmaya başladığını, taleplerin artmasıyla işini genişlettiğini aktarıyor.

köylülerin tepkisi:

Seyhan Öktem, Topuz'un kapı önünden başlayıp aşağı mahalleye doğru uzanan çalışmasının köye güzel bir renk kattığını vurguluyor ve herkesin memnun olduğunu söylüyor. Cevahir Gürler ise Topuz'un çizimlerini kendi hayalinden yapmasına dikkat çekiyor; daha önce köyde böyle bir uygulamanın olmadığını, gördükten sonra herkesin kendi duvarına da yapılmasını istediğini belirtiyor. Gürler, çizimlerin özgün ve zeka işi olduğunu, isteyenlerin boyasını karşılayarak talepte bulunduğunu ifade ediyor.

Hatice Topuz'un küçük adımlarla başlattığı bu çalışma, İkisu köyünde görsel bir dönüşümün işareti oldu; yıpranmış duvarlar şimdi çiçek, kuş ve böcek tasarımlarıyla canlılaşıyor ve köy halkı arasında yaygın bir talep görüyor. Topuz'un hedefi, zaman içinde köyün her köşesini rengârenk bir hâle getirmek.

Köyün eski duvarlarını fırçasıyla çiçek bahçesine çeviriyor