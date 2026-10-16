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Duyarlı ihbar sayesinde baraj göletindeki 500 metre ağ söküldü

Buldan'da bir vatandaşın ihbarı üzerine Derbent Baraj Göletinde 500 metre ağ ele geçirildi; ağdan çıkan canlı balıklar tekrar suya bırakıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Duyarlı ihbar sayesinde baraj göletindeki 500 metre ağ söküldü

Duyarlı ihbar sayesinde baraj göletindeki 500 metre ağ söküldü

Denizli’nin Buldan ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimde, bir vatandaşın ihbarı üzerine baraj göletine serilmiş 500 metre uzunluğunda balık ağı tespit edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, ağın sudan çıkarılmasını sağlayarak yasadışı avcılığı engelledi.

Denetim ve ele geçen malzeme:

Buldan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kontrolde, Buldan Derbent Baraj Göletinde serili olan 500 metre uzunluğundaki ağa müdahale etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağa el konuldu; ağa takılan çok sayıda canlı balık titiz bir çalışma sonucu takıldıkları yerden kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İlçe müdüründen teşekkür ve çağrı:

Denetim sonrası konuşan Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, ihbarda bulunan vatandaşa teşekkür ederek duyarlılığı nedeniyle kutladı. Uğur, vatandaşlardan baraj ve göletlerdeki kaçak avcılık faaliyetlerini fark etmeleri halinde kurumları telefonla bilgilendirmeye devam etmelerini rica etti. Kaçak avcılıkla mücadelenin, iç sulardaki doğal dengenin korunması amacıyla aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA İHBAR ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA İHBAR ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, BARAJ GÖLETİNE SERİLMİŞ 500 METRE UZUNLUĞUNDA BALIK AĞI ELE GEÇİRİLDİ. AĞ TAKILAN CANLI BALIKLAR EKİPLERCE KURTARILARAK TEKRAR SUYA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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