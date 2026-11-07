Düzce büyüyor, mahalle buluşmasında 100 proje ve doğalgaz planı öne çıktı

düzce’de mahalle sohbeti: belediye ve vatandaş bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Çamköy Mahallesi sakinleriyle yapılan mahalle sohbetinde şehrin hızla büyüdüğünü ve göç alan iller arasında öne çıktığını yineledi. Toplantıya AK Parti il teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı; mahalleliyi dolduran kalabalık, ekibi samimiyetle karşıladı. Başkan Özlü, belediye hizmetlerinin koordineli ve planlı yürütülmesi için gerekli tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

100 proje sözü ve yol haritası:

Özlü toplantıda, yönetiminin önümüzdeki dönemde iki ana referansa göre çalışacağını belirtti: birincisi seçim öncesi Düzce’ye verilen 100 proje sözü, ikincisi ise mahallelerden gelen taleplerin yerine getirilmesi. "Biz bu 100 projemizle sizden oy istedik, sizler de bizi tercih ettiniz. İkincisi sizlerden gelen talepleri yerine getirmektir." diyen Özlü, belediyenin tüm birimleriyle talepleri alıp planladıklarını ve bunları gerçekleştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Toplantıda altyapı ve kentsel dönüşümün devam ettiği, şehirde birçok noktada inşaat ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Başkan Özlü, Düzce’deki fiziksel dönüşümün tamamlanmasının ardından şehrin yaşam kalitesinin yükseleceğini ve Düzce’nin yaşanmak istenen kentler arasında ön sıralara yükseleceğini söyledi. Ayrıca Özlü, Türkiye’de yükselen üç şehir arasında Düzce’nin ilk sırada yer aldığını belirtti: "Birincisi Düzce, ikincisi Yalova, üçüncüsü Tekirdağ."

eleştirilere yanıt ve çalışma temposu:

Başkan Özlü, belediye başkanlığının kendisi için tek ve tam zamanlı görev olduğunu hatırlattı ve yapılan bazı eleştirilere yanıt verdi. "Bazı arkadaşlar yapmakta olduğumuz işler üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar, çok yanlış." diyen Özlü, içme suyu şebekesi yenileme, arıtma tesisi yapımı ve yoğun asfalt çalışmaları gibi devam eden hizmetlerin eleştirilere konu edildiğini belirtti. Özlü, yapılan işle ilgili kusur bulamayan kesimlerin mevcut çalışmaları siyasi malzeme haline getirdiğini ifade etti.

Vatandaş memnuniyetine değinen Özlü, belediyenin ayrım yapmadan hizmet ürettiğini ve ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi: "Biz günde 16 saat çalışıyoruz. Düzce’nin bütün sorunları bizim sorunlarımızdır." ifadelerini kullandı.

doğalgaz talebi ve izin süreci:

Çamköy özelinde imar planlarının büyük oranda tamamlandığı ve doğalgaz eksikliği olan noktaların tespit edildiği bildirildi. Başkan Özlü, doğalgaz yönetimiyle yapılan toplantıda, bölgede kalan eksiklerin giderilmesi için planlamanın yapıldığını; karayollarından geçiş izni alınması gereken hususları bizzat takip edeceğini aktardı. Bölgede 20 hane için doğalgaz talebi olduğu ve sürecin hızlandırılması için Karayolları ile izin görüşmelerinin sürdüğü, bu konuda ilgili bakanlıktan randevu alacağı belirtildi.

Toplantının son bölümünde mahalle sakinlerinin yazılı talepleri ilgili birim müdürleri tarafından açıklanırken, yerel ihtiyaçlar arasında doğalgaz, yeni yol açma çalışmaları, çocuk parkları ve ulaşım güzergahlarına ilişkin talepler öne çıktı. Başkan Özlü, muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür ederek alandan ayrıldı ve taleplerin takipçisi olunacağını kaydetti.

BAŞKAN FARUK ÖZLÜ’NÜN BAŞLATTIĞI MAHALLE SOHBETLERİ KAPSAMINDA BU KEZ ÇAMKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİ VE BELEDİYE YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ.