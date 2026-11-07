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Erzurum'da çocukların el emeği sergisi toplumsal dayanışmayı öne çıkardı

Erzurum'da 'İyilik Var' programıyla açılan sergide 40 koruma altı çocuğun bine yakın el emeği ürünü, ziyaretçilerle buluştu ve ilgi gördü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:35

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da çocukların el emeği sergisi toplumsal dayanışmayı öne çıkardı

Çocukların eserleri bine yakın ürünüyle sergide:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "İyilik Var" Türkiye Gönüllülük Programı kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Çocuklarımızın el emeği ürünleri sergisi"ne, Erzurum Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan 40 çocuğun hazırladığı bine yakın eser çıkarıldı. Etkinlik, hem çocukların üretkenliğini görünür kıldı hem de toplumsal dayanışma mesajı verdi.

Protokol ve ziyaretçi ilgisi:

Sergi açılışına Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 9. Kolordu Kurmay Başkanı Piyade Albay Kemal Kahraman, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şeyma Kılınç Beyoğlu, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasında Vali Yardımcısı Özay, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı ve eserleri hazırlayan çocukları tebrik etti. Protokol üyeleriyle birlikte kurdelenin kesilmesinin ardından sergi alanı gezilerek eserler yakından incelendi.

Çalışmaların türleri ve çocuklara katkıları:

Sergide yer alan ürünler arasında epoksi, örgü, çini, kanaviçe, tel kırma, filografi ve akrilik boya çalışmaları dikkat çekti. Her bir eser, çocukların sabırla ve özenle çalıştığını, el becerilerini ve hayal güçlerini nasıl geliştirdiklerini gösterdi. İl Müdürü Hasan Aykut, sergideki ürünler ve çocukların sanatsal gelişimlerini desteklemeye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında protokol üyelerine bilgi verdi.

Organizatörler, bu tür etkinliklerin çocukların özgüven kazanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkı sağladığını belirtti. Sergi aynı zamanda üretmenin, paylaşmanın ve gönüllülük esaslı toplumsal dayanışmanın somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, her biri ayrı emeğin ürünü olan çalışmaları ilgiyle inceledi; sergi, hem çocukların emeklerini görünür kıldı hem de toplumda farkındalık yarattı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ &quot;İYİLİK VAR&quot; PROGRAMI KAPSAMINDA ERZURUM’DA DÜZENLENEN...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ "İYİLİK VAR" PROGRAMI KAPSAMINDA ERZURUM’DA DÜZENLENEN "ÇOCUKLARIMIZIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SERGİSİ"NDE, KORUMA VE BAKIM ALTINDAKİ 40 ÇOCUĞUN HAZIRLADIĞI BİNE YAKIN ESER SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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