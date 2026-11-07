Kayseri’den Ecrin: 60 madalyayla Avrupa şampiyonluğuna yürüyor

başlangıç ve yükseliş:

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki paralimpik yüzücü Ecrin Bütün, yüzme serüvenine ilkokul 2. sınıfta girdiği yetenek tarama testiyle başladı. Test sırasında tanıştığı antrenörünün teklifi üzerine yüzme eğitimine başlayan Ecrin, o günden bu yana düzenli antrenman yapıyor ve yarışlara katılıyor.

müsabaka performansı ve hedefleri:

6 yıldır yarışan Ecrin, katıldığı 10 müsabaka sonucunda toplam 60 madalya kazandı ve bugüne dek 8 ilde yarıştı. Başarılarıyla kürsülere çıkan sporcu, bir sonraki büyük hedefini Avrupa Şampiyonluğu olarak belirledi ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ecrin, sporun gücüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Spor engel tanımaz. Ben engelimi yüzme ile spor ile aştım. Diğer engelli bireylerimizin de sevdikleri aktivitelere yönlenmelerini öneriyorum." Bayrağını, ülkesini ve şehrini temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu da vurguladı.

KAYSERİ’DE YAŞAYAN 14 YAŞINDAKİ PARALİMPİK YÜZME SPORCUSU ECRİN BÜTÜN, 6 YILDIR KATILDIĞI MÜSABAKALARDA 60 MADALYA TOPLADI.